30億円相当の暗号資産をハッカーがDeFiプラットフォームから盗み出す、同様事例の被害額は520億円超に

イーサリアム(ETH)コインおよびAMPトークン合わせて2900万ドル(約31億9000万円)相当を、ハッカーが 分散型金融(DeFi) プラットフォームの Cream から盗み出したことがわかりました。 Hackers steal $29 million from crypto-platform Cream Finance - The Record by Recorded Future https://therecord.media/hackers-steal-29-million-from-crypto-platform-cream-finance/

2021年08月31日 14時05分00秒 in セキュリティ, Posted by logc_nt

