過去最高額の総額600億円超の暗号資産がハッキングにより盗まれる

異なる暗号資産を直接交換できるクロスチェーン技術を提供するプラットフォーム「 Poly Network 」がハッキングを受け、イーサリアム(ETH)やBinanceコイン(BNB)など総額6億1100万ドル(約680億円)相当の暗号資産が流出しました。 At least $611 million stolen in massive cross-chain hack https://www.theblockcrypto.com/post/114045/at-least-611-million-stolen-in-massive-cross-chain-hack 2021年8月10日、Poly Networkがハッキングを受けたことをTwitterで報告し、盗まれた暗号資産の送金先であるイーサリアム・Binance・USDコイン(USDC)のアドレスを公開しました。また、影響を受ける暗号資産のマイナーと取引所に対し、該当のアドレスから送られてくるトークンをブラックリストに載せるよう呼びかけました。

2021年08月11日 12時03分00秒 in Posted by log1p_kr

