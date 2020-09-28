メモ

約160億円相当の仮想通貨が大規模なハッキングを受けた仮想通貨取引所から流出か


シンガポールを拠点とする仮想通貨取引所のKuCoinが、大規模なハッキングによってシステムが侵害され、ホットウォレット内の資金が流出したことを明らかにしました。ハッキングによる損失は最低でも1億5000万ドル(約158億円)と推定されています。

KuCoin | Cryptocurrency Exchange | Buy & Sell Bitcoin, Ethereum, and more KuCoin CEO Livestream Recap - Latest Updates About Security Incident
https://www.kucoin.com/news/en-kucoin-ceo-livestream-recap-latest-updates-about-security-incident

KuCoin cryptocurrency exchange hacked for $150 million | ZDNet
https://www.zdnet.com/article/kucoin-cryptocurrency-exchange-hacked-for-150-million/

$130 Million of KuCoin Hacker's Haul To Be Frozen by Crypto Projects - Decrypt
https://decrypt.co/43066/130-million-of-kucoin-hackers-haul-to-be-frozen-by-crypto-projects

KuCoinの公式声明によると、現地時間の2020年9月26日午前2時51分に、KuCoinのホットウォレット内からビットコインやイーサリアムといった仮想通貨のトークンの一部を引き出す異常な取引が感知されました。その後、同日午前3時1分にホットウォレットの残高に関するアラートを受け取ったため、すぐにウォレットのサーバーを緊急閉鎖したそうですが、シャットダウン後も異常な取引が発生していたとのこと。

すでにTwitterでは、KuCoinから出金できなくなったことを報告するユーザーもいます。ユーザーからの問い合わせに対して、KuCoinはTelegramを通じて「あなたの資産は安全です」「ただいま調査中です」という返答しています。


KuCoinの緊急対策チームは同日午前4時20分にホットウォレットからコールドウォレットに残りの資産を転送しながら、内部セキュリティ監査を行いました。その結果、KuCoinのホットウォレットの秘密鍵が漏えいしていたことが判明しました。

ハッキングによってKuCoinのホットウォレットから引き出された仮想通貨の総額について、KuCoinは発表していませんが、すでに400万ドル(約4億2000万円)相当のイーサリアムと1億4600万ドル(約154億円)の仮想通貨トークンが何者かによって引き出されていることがわかっています。


また、仮想通貨の大規模取引をツイートするWhale Alertは、KuCoinハッカーが何者かのウォレットに約23万ドル(約2400万円)相当の仮想通貨・Synthetixのトークンを移送したことを報告しました。


加えて、KuCoinから大量のビットコインが突然流出したことも観測されています。


なお、KuCoinのジョニー・リューCEOは緊急のオンライン会見で、「被害にあった顧客の資金についてはすべて保険によってカバーできます」停止中の入出金についても「1週間以内にすべての業務を再開します」と宣言しました。

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in メモ, Posted by log1i_yk

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