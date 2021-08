2021年08月12日 14時00分 セキュリティ

600億円超の暗号資産を盗んだハッカーが4割を返還、追跡の容易さがネックとなった可能性



分散型金融(DeFi)のハッキング被害としては過去最大規模となる、総額6億1100万ドル(約680億円)相当の暗号資産が不正に流出した事件から1日後、ハッカーが暗号資産の一部を返還し始めていることが確認されています。



Poly Network attacker returns $256 million of the stolen cryptocurrency

https://www.theblockcrypto.com/post/114189/poly-hack-attacker-return-funds-id-slowmist



Cryptocurrency theft: Hackers steal $600 million in Poly Network hack

https://www.cnbc.com/2021/08/11/cryptocurrency-theft-hackers-steal-600-million-in-poly-network-hack.html



Crypto Hackers Stole More Than $600 Million From DeFi Network, Then Gave Some of It Back - WSJ

https://www.wsj.com/articles/poly-network-hackers-steal-more-than-600-million-in-cryptocurrency-11628691400



2021年8月10日、異なる暗号資産を直接交換できるクロスチェーン技術を提供するプラットフォーム「Poly Network」がハッキングを受け、イーサリアム(ETH)やBinanceコイン(BNB)など総額6億1100万ドル分の暗号資産が流出したことが報じられました。Poly Networkは各暗号資産の送信先アドレスを公開し、マイナーや取引所に対し、該当アドレスから送られてくるトークンをブラックリストに載せるよう呼びかけていました。



過去最高額の総額600億円超の暗号資産がハッキングにより盗まれる - GIGAZINE





この報告からおよそ24時間後、ハッカーが取引記録ページに「資金を返還する準備ができた」と記述。その後すぐにPoly Networkが返還先のアドレスを公開し、ハッカーに対し返金を呼びかけました。





Poly Networkは、8月12日1時の時点で返還されたのは、盗まれたとされるイーサリアム2億7300万ドル(約300億円)のうち330万ドル(約3億7000万円)、Binanceコイン2億5300万ドル(約280億円)全額、Polygonで発行されたUSDコイン約8500万ドル(約90億円)のうち100万ドル(約1億1000万円)、総額約2億6000万ドル(約290億円)であると報告しています。



なお、今回のハッキングが報告された数時間後にはセキュリティ企業のSlowMistが「ハッカーのメールアドレスやIPアドレスなどを追跡している」と報告。ハッカーの元の資金がモネロ(XMR)であることなどを特定していました。





ハッカーは今回のハッキングに関し、「お金にはあまり興味がない。ハッキングから何かを学ぶべきではないか?」「ネットワークの安全性を確保するためのヒントを与えたい」などと主張していたとのこと。しかし、ブロックチェーン分析企業Ellipticのチーフサイエンティストであるトム・ロビンソン氏は「今回の事件は、例え暗号資産を盗むことができたとしても、ブロックチェーンの透明性から盗んだ暗号資産をロンダリングすることは非常に難しいということを示している。ハッカーは盗んだ暗号資産を返還することが最も安全な選択肢であると結論付けたのだろう」と述べました。