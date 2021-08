多額の暗号資産を盗まれたPoly Networkがハッカーに対し「セキュリティ顧問にならないか」と勧誘

2021年8月10日、異なる暗号資産を直接交換可能にするプラットフォームの Poly Network がシステムの脆弱(ぜいじゃく)性を突いたハッキングを受け、分散型金融(DeFi)のハッキング被害としては過去最高額となる総額6億1100万ドル(約680億円)相当の暗号資産が流出しました。Poly Networkはこのような被害額にもかかわらず、脆弱性を修正しようと、ハッカーに「チーフセキュリティアドバイザー」としてのチームへの参加を呼びかけています。 Poly Network: Crypto platform asks hacker to become security advisor https://www.cnbc.com/2021/08/17/poly-network-cryptocurrency-hack-latest.html 2021年8月のハッキングにより、Poly Networkからは総額6億1100万ドル分のイーサリアム(ETH)とBinanceコイン(BNB)、USDコイン(USDC)が流出しました。Poly NetworkはすぐさまTwitterで被害を報告し、ハッカーの暗号資産送信先アドレスを公開した上で、マイナーや取引所に対して該当アドレスから送られてくるトークンをブラックリストに載せるよう呼びかけていました。また、ハッカーに対しても盗んだ暗号資産を返還するよう求めていました。 過去最高額の総額600億円超の暗号資産がハッキングにより盗まれる - GIGAZINE

2021年08月19日 17時00分00秒 in セキュリティ, Posted by log1p_kr

You can read the machine translated English article here.