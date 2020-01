2020年01月28日 19時00分 動画

「睾丸をしょうゆに漬ける」ブームが爆誕、その原因とは?

動画共有アプリ「TikTok」で投稿が行われたことをきっかけに、「科学のために睾丸をしょうゆに漬ける」というチャレンジが流行しています。思わず文章を二度見してしまうような内容ですが、このムーブメントのきっかけは2013年にありました。



このムーブメントは、2013年に発表された「男性の精巣には味覚受容体(Taste receptor)がある」とする研究結果が元になっています。



ただし、実際にはここでいう味覚受容体は口の中にある味蕾(みらい)とは異なるものであり、この研究は人が精巣を通して「味」を知覚できることを発表するものではありません。しかし、研究者からメディア、メディアからSNSのインフルエンサーへと伝言ゲームが行われた結果、誤解に基づいた新たなる「睾丸チャレンジ」が生まれたわけです。



例えば、2013年に公開されたDaily Mailの記事には、「睾丸には甘みを検知できる味蕾(taste buds)があり、受精には不可欠」という見出しがつけられています。



海外メディアのKnow Your Memeによると、TikTokユーザーのReganさんが2020年1月15日にDaily Mailの記事を取り上げたことで「睾丸をしょうゆに漬ける」ムーブメントはスタートしたとのこと。Reganさんは睾丸を持つ人に対し「睾丸を何かに浸してみてください。科学のためです。私は知らなければなりません」と呼びかけました。



以下からReganさんが投稿したムービーを確認できます。



Reganさんの呼びかけには多くの人が反応。YouTubeで実験ムービーが公開されているほか……さんも以下のムービーで「塩気がわかる!」と叫んでいますが……



実際には睾丸で味を知覚することは不可能。2013年の研究では肛門や睾丸を含む体のいたるところに味覚受容体が存在することが示されていますが、モネル化学感覚研究所の主任責任者であるBedrick Mosigner氏は、Business Insiderに対し「味覚受容体の存在は確認されていますが、なぜそれらがそこに存在するのかという目的は分かりません」「口の外にある味覚受容体の機能は、その大部分が謎のままです」と語っています。



睾丸をしょうゆに漬けるという行為は、「頬の外側にしょうゆをつけて味わうようなもの」だと科学系ライターのJames Felton氏は記しています。