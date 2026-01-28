2026年01月28日 17時00分 試食

ピザハットのマルゲリータをカップ焼そばで再現した「ピザハット・マルゲリータ味焼そば」はいったいどんな味なのか？



ピザハットの一番人気メニューであるピザハット・マルゲリータを焼そばで再現してしまった「明星 ピザハット監修 ピザハット・マルゲリータ味焼そば」が2026年1月26日に登場しました。トマトペーストやバジルソース、粉チーズでマルゲリータ味の焼そばに仕上げているとのこと。いったいどんな味がするのか気になったので実際に買って食べてみました。



「明星 ピザハット監修 ピザハット・マルゲリータ味焼そば」(1月26日発売) | 明星食品

https://www.myojofoods.co.jp/news/13588



ピザハット・マルゲリータ味焼そばをコンビニエンスストアで発見。





買ってきました。パッケージには「これはピザか、焼そばか？」と書かれています。





よく見ると小さく「焼そばです」と書いてありました。





原材料を確認。ソースにはトマトペースト、ローストオニオンペースト、バジルペースト、トマト粉末、チーズ風味粉末が含まれています。また、かやくにはチーズ、トマト風味フレーク、パセリが使われています。





1食当たりのカロリーは718kcalで食塩相当量は6.5g。





外装フィルムを剥がすとこんな感じ。赤枠で囲った部分にピザハットの200円引きクーポンコードが記されています。





容器の中には液体ソース、バイルソース、あとのせかやくが入っていました。





熱湯を注いで液体ソースをフタの上で温めつつ5分待ちます。熱湯は約770ml必要です。





5分経過したら湯を捨てます。





液体ソースを投入。





よく混ぜます。この時点でトマトやチーズなどのピザっぽい香りが漂ってきました。





バジルソースも絞り出します。





バジルソースはペースト状になっていました。





最後にあとのせかやくを振りかけたら完成です。





完成したピザハット・マルゲリータ味焼そばの見た目はこんな感じ。





食べてみると、麺はかなりモチモチしていて、焼そばというより生パスタのような食感です。「トマト」「バジル」「チーズ」の味を同時に楽しめるので、「確かにマルゲリータの味がする」とうなずける出来栄え。「これはピザか、焼そばか？」というキャッチフレーズですが、麺は焼そばよりパスタに近いので、「マルゲリータ味のパスタ」に仕上がっていると感じました。





ピザハット・マルゲリータ味焼そばの希望小売価格は税別328円で、2026年1月26日から全国で入手可能となっています。Amazon.co.jpでは12食セットが税込4082円(1食当たり約340円)で売られています。



Amazon.co.jp: 明星 ピザハット監修 ピザハット・マルゲリータ味焼そば[12個入、カップ麺、焼きそば、これはピザか、焼そばか？、もっちり食べ応え、トマトとチーズ、バジルのコク旨ソース、165g] : 食品・飲料・お酒

