2026年1月23日のヘッドラインニュース


演出家・押井守氏とトップアニメーター・うつのみや理氏が組み、当時のアニメーターに多大な影響を及ぼしたという全6巻のOVAシリーズ『御先祖様万々歳！』が、2026年1月23日(金)から動画配信サービスに登場しました。

1月23日より『御先祖様万々歳！』が順次配信開始！ – 株式会社スタジオぴえろ 公式ニュースサイト
https://news.pierrot.jp/gosenzosama/

配信先は、見放題配信がアニメタイムズ、アニメ放題、バンダイチャンネル、dアニメストア、DMM TV、J:COM STREAM 見放題、milplus、TELASA、U-NEXT。都度課金配信がカンテレドーガ、バンダイチャンネル、ビデオマーケット、Google/YouTube、J:COM STREAM、milplus、music.jp、TELASA、HAPPY!動画です。


DVDはリリースされているものの価格が高騰しており、配信サービスで見られるのはかなり助かりそうです。

Amazon.co.jp: 御先祖様万々歳! Vol.1 [DVD] : 勝生真沙子, 古川登志夫, 緒方賢一, 鷲尾真知子, 山寺宏一, 押井守: DVD


ちなみに、過去の同月同日にはこんな記事を掲載していました。

大人気アクションRPGを実写映画化した『ボーダーランズ』のイーライ・ロス監督にインタビュー、監督就任の経緯や撮影秘話などいろいろ聞いてみた - GIGAZINE

ロシア政府によるVPNサービスの遮断について多くのロシア在住ユーザーがソーシャルニュースサイトで体験談を報告 - GIGAZINE

和歌山電鐵貴志駅を守るニタマ駅長に会ってきた＆丹生都比売神社を訪問してみた - GIGAZINE

ビールもOKな保冷ボトル「真空断熱炭酸ボトル」でビールの泡を保持できるのか確かめてみた - GIGAZINE

良質な物語は折れ線グラフに起こすことができる - GIGAZINE

波が過去70年でどんどん強くなっていることが判明、侵食や洪水のリスクが増している - GIGAZINE

18歳の大学生が重量1トンのIBM製メインフレームを購入してみたらどうなったのか？ - GIGAZINE

地球の化石や石に残された痕跡から「地球の始まり」の姿や「地球外生命体」に対する新しい考え方がもたらされる - GIGAZINE

脳は体を「支配」しているのではなく「調整」している - GIGAZINE

「宇宙戦艦ヤマト2202 愛の戦士たち」音響監督・吉田知弘さんインタビュー、柏原満さん制作のオリジナルSEを蘇らせた音の守り人 - GIGAZINE

ビル・ゲイツが「新しい形のテロリズムがやってくる」と警告 - GIGAZINE

光でも「ソニックブーム」発生時と同様のマッハコーンができることを世界で初めて撮影に成功 - GIGAZINE

美少女キャラ×オムロンソフトウェアの異色コラボを生み出したアプリ「ハッカドール THE き～ぼ～ど」開発者にアレコレ聞いてきました - GIGAZINE

「軽い恐怖」を感じると記憶力が強化されることが判明 - GIGAZINE

バターVSマーガリン戦争の勝者とは？ - GIGAZINE

「初作品を公開してからが本当の仕事の始まり」と語るクリストファー・ノーラン監督の映画論 - GIGAZINE

オープンオフィスがもたらす弊害とその原因とは？ - GIGAZINE

逃走中の容疑者がFacebookに「撃たれそう」と投稿した後で本当に撃たれて死亡 - GIGAZINE

元ツール・ド・フランス7連覇王者の自伝含む書籍が図書館でフィクション扱いに - GIGAZINE

愛は種族をも超える、違う種類の動物の仲むつまじい写真いろいろ - GIGAZINE

劇場版「魔法少女リリカルなのは The MOVIE 1st」公開初日の舞台挨拶、「たまに変態のフェレットにちょっかいを出されますが、最後には思いが成就します」 - GIGAZINE

劇場版 「Fate/stay night UNLIMITED BLADE WORKS」公開初日の舞台挨拶、「上映する前にひとつ問おう。ここはリリカルなのはの劇場ではないぞ」 - GIGAZINE


デジタルアーカイブを利用した歴史研究における史料批判の限界について- 吉田 ますみ (Masumi Yoshida) - researchmap

インドネシア 洞窟で発見の壁画 “世界最古か” 研究グループ | NHKニュース | 歴史・文化財、インドネシア、サイエンス

プルデンシャル生命金銭詐取、「報酬制度見直す」社長が陳謝　補償へ第三者組織 - 日本経済新聞

【速報】プルデンシャル生命　営業社員の報酬制度見直し　顧客から巨額金銭不正受領で

【ライブ配信】プルデンシャル生命 記者会見 - YouTube


東京・赤坂で内閣府公用車が多重事故　1人死亡 8人重軽傷　危険運転致死傷の疑いもあるとみて捜査　警視庁 | TBS NEWS DIG

内閣府の公用車が赤信号無視か　男性1人死亡　東京・赤坂の多重事故 | 毎日新聞

内閣府公用車 赤信号無視か 1人死亡8人重軽傷の多重事故 東京 赤坂 | NHKニュース | 事件・事故、内閣府、東京都


杉田水脈氏を自民が大阪5区に擁立　差別的な言動で「人権侵犯」法務当局が認定　裏金事件にも関与：東京新聞デジタル

【記事全文】MBSが衆院選に関して不適切内容を放送　「よんチャンTV」異例の2日連続謝罪「深くお詫びいたします」 - スポニチ Sponichi Annex 芸能

中道改革連合が公約発表　“生活者ファースト”掲げ、食料品消費税ゼロを秋にスタート　「週休3日制」の提案も | TBS NEWS DIG (1ページ)

3年3カ月応接室で1人業務は「パワハラ」　あおぞら銀行に賠償命令：朝日新聞

イランの体制と闘って数十年、クルド人の目に近づく勝利の光 - CNN.co.jp

埋もれた「宗教2世」のSOS　掘り起こせるか　救済は道半ば | 毎日新聞

“入場券なくても投票可能 周知を”総務省が選管に通知 | NHKニュース | 衆議院選挙、選挙、総務省

【動画】チームみらい・安野貴博氏　原口一博氏の合流要請を拒否　「党として検討してない」　衆院選2026　党首に聞く - 産経ニュース

【検証】 グリーンランドから中国まで……トランプ氏のダヴォス演説をファクトチェック - BBCニュース

「変形性ひざ関節症」 培養軟骨を移植する新治療法 保険対象に | NHKニュース | 医療・健康

４歳女児が餌やり体験で馬に指をかみ切られ切断、施設運営の男を業務上過失傷害の容疑で書類送検…山梨県警 : 読売新聞

トランプ政権 WHOからの脱退完了を発表 | NHKニュース | トランプ大統領、アメリカ、WHO

「裁判所としてもはなはだ遺憾に思う」浜岡原発廃炉訴訟で裁判長が苦言...中部電力は自らの不正理由に「訴え却下」求める=静岡地裁 | 静岡のニュース | SBSNEWS | 静岡放送

海外投資家が日本国債売り　財政不安と成長期待ない交ぜに - 日本経済新聞

トランプ氏、欧州諸国が米国債売却なら「大規模な報復」 - 日本経済新聞

水戸 ネイリスト殺害事件 元交際相手 ぬいぐるみに発信器で自宅特定か | NHKニュース | 事件・事故、茨城県

読む政治：旧統一教会文書、安倍元首相に500回言及　元幹部「5回会った」 | 毎日新聞

「考えられない事態」柏崎刈羽トラブル続発、再稼働翌日に原子炉停止 | 毎日新聞

【速報】自民元職が離党届、中道から出馬意向固める|47NEWS（よんななニュース）

2026年度PB、8000億円の赤字見込み　高市政権の巨額補正予算響く | 毎日新聞

強まる外資依存、費用はなんと増加　迷走する自治体システム標準化：朝日新聞

菅首相が号令、期限ありきの標準化　いらだつ自治体、最初から無理筋：朝日新聞

米国主導「平和評議会」設立式典　トランプ氏以外のG7首脳は欠席|47NEWS（よんななニュース）





学習塾を経営しているが、「当日欠席はキャンセル料が半額かかる」を「当日欠席は授業料が半額返金される」に変更したらありがたられた→「朝三暮四」「ものは言いよう」 - Togetter



寿司屋のカウンターで隣りに座った外国人っぽい人が自分の醤油を使っていたが日本語しか話せないのでタイミングを見計らって使ってた…後で勘違いに気付いた - Togetter

水戸市でネイリストが元交際相手に殺害された事件、被害者宅のぬいぐるみの中から発信機が発見… 発信機から送られた位置情報をもとに被害者の自宅を特定か - Togetter

痩せてる友だちが『お腹空いたからコンビニ寄っていい？』って言ってミンティアだけ買って帰ってきた時本当に怖かった「世界線が違い過ぎる」 - Togetter

長年の抑うつで得た知見「風呂は入らんでもいいけど歯は多少無理をしてでも磨いた方がいい」→歯磨きキャンセルがどれほどやばいか訴える声が集まる - Togetter

『お金持ってるんだな～』と憧れてた先輩が、ただの給料使い切りマンだった事に最近気付いて複雑な気持ち - Togetter










大学の3年生ゼミで、学生に教授である自分の論文の批評をさせたら、きわめて本質的な疑問を提示した学生がいて教師冥利に尽きた話「かなり賢い学生」「同じこと思ってた」 - Togetter

ドイツ『我が国の事を“ドイツ”と呼ぶのは日本だけ』→世界各国で呼び方が多数あるらしい「実はオランダもドイツ呼びしてる」 - Togetter

「湯船に浸かりたくて収納ケースを買ってきた」多くの海外在住者がシャワーしかないバスルームに苦労している模様 - Togetter

「あまりにも恥ずかしい」文明堂など有名製菓店とコラボした大人向けぬいぐるみブランド"ティーニーフレンズ"が誕生するもイギリスの"Jellycat"のパクリでは？の声が相次ぐ - Togetter

宮古島と多良間島間の飛行機が“マイル修行”目的の乗客で予約が埋まり、島民が乗れない事態に… 島民からは生活の足がなくなり、通学や通院に支障が出ているとの声 - Togetter

「最後に頼れるのは制度か、それとも血縁か」という話をまとめたnote「核家族の耐用年数切れ」が来ていると感じる一方で周縁化された人にはキツそうな内容だった - Togetter

「今話題のナチュラル関連？」川崎のソープランド経営者らが逮捕された事件、機動隊まで動員されており本命は反社会的勢力の摘発なのでは？という意見も - Togetter




非公式7-Zip Webサイトにて公開されているインストーラによる不審なファイルの展開 – wizSafe Security Signal -安心・安全への道標- IIJ

AIキャスターによるyoutubeの政治デタラメ動画による情報が拡散してた - 電脳塵芥

ゲーム画面キャプチャーソフトの定番「Fraps」はなぜ使われなくなったのか？ - 石田賀津男の『酒の肴にPCゲーム』 - 窓の杜

第35回：秘密のデータを墓場まで持っていく計画に、“プロ仕様SSD”が使えるらしい【天国へのプロトコル】 - INTERNET Watch

【特集】Intelより快適なところもあるが“罠”もある。Snapdragon搭載ノートを約1年使って見えた互換性の現在地 - PC Watch

大阪堺データセンターを1月22日から稼働開始 | KDDI News Room


大学で働いてたとき、財務課から「パーソナルコンピュータのパーソナルは"個人"という意味だから、学科の予算で学生複数名が使うPCは購入することができません」と言われた話 - Togetter

TVアニメ「メイドさんは食べるだけ」PV第１弾｜2026年4月放送開始!! - YouTube


Into the Virtual Realm | Cosmic Princess Kaguya! | Clip | Netflix Anime - YouTube


おしゃべりフラワー 紹介映像 - YouTube


いろんな「プラス」をご紹介 | スーパーマリオブラザーズ ワンダー Nintendo Switch 2 Edition + みんなでリンリンパーク - YouTube


TVアニメ『花織さんは転生しても喧嘩がしたい』ティザー映像 - YouTube


「star flower」-『プリズム輪舞曲』主題歌 | Netflix Japan - YouTube




アニメーターや漫画家が「風呂に入れない」という話から「風呂なしアパートで銭湯通い」が普通だった時代の思い出が蘇る…毎日入る習慣は内風呂が普及してから？ - Togetter






ryo (supercell) / メルト CPK! Remix (初音ミク ver.) - YouTube


TVアニメ『魔王の娘は優しすぎる!!』ノンクレジットエンディング映像 第3話｜ジャヒー(CV.大橋彩香),ドゥ(CV.久野美咲),アーリマン(CV.大塚明夫)「いっこにこにこ」 - YouTube


【2/6発売】『仁王３』ゲームプレイ紹介映像 - YouTube


【マイクラリレー2025 〜 メニー！メニー！メニー！】ダイジェスト動画 - YouTube


妄想エンジェルEP「ReDreaming Angel」 | ゼンレスゾーンゼロ - YouTube


セガこ〜ろでコマ撮りアニメ！第6弾『かかってこい！』 - YouTube


『The Sims 4』: Royalty & Legacy - 公式発表トレーラー - YouTube


『CODE VEIN II』 15秒CM【使命編】 - YouTube


『CODE VEIN II』 15秒CM【バディ編】 - YouTube


『フォートナイト』の期間限定モード「Fall Guys Crown Jam」に参戦しよう - YouTube


『ストリートファイター6』アレックステーマ曲：GO！ALEX！～希望誕生～ by JAM Project - YouTube


『CODE VEIN II』 イドリスの眷属|ボストレーラー - YouTube


ファイナルファンタジーXIV CM「ひとりでも、みんなでも」 - YouTube


『SYNDUALITY Echo of Ada』 1周年記念PV - YouTube












ひとりの青年が覚醒し、最強の戦士＜ヒーマン＞に──　今年、世界は新たなヒーローの誕生を目撃する。映画『マスターズ・オブ・ユニバース』＜特報＞2026年 全国の映画館で公開 - YouTube







(PDFファイル)【吉野家】昨年ご好評いただいた、あの味が今年も復活 クリーミーでマイルドな「牛カレー鍋膳」を期間限定で1月29日より販売開始

2026年1月22日のヘッドラインニュース - GIGAZINE

