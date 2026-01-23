2026年1月23日のヘッドラインニュース
演出家・押井守氏とトップアニメーター・うつのみや理氏が組み、当時のアニメーターに多大な影響を及ぼしたという全6巻のOVAシリーズ『御先祖様万々歳！』が、2026年1月23日(金)から動画配信サービスに登場しました。
1月23日より『御先祖様万々歳！』が順次配信開始！ – 株式会社スタジオぴえろ 公式ニュースサイト
https://news.pierrot.jp/gosenzosama/
配信先は、見放題配信がアニメタイムズ、アニメ放題、バンダイチャンネル、dアニメストア、DMM TV、J:COM STREAM 見放題、milplus、TELASA、U-NEXT。都度課金配信がカンテレドーガ、バンダイチャンネル、ビデオマーケット、Google/YouTube、J:COM STREAM、milplus、music.jp、TELASA、HAPPY!動画です。
DVDはリリースされているものの価格が高騰しており、配信サービスで見られるのはかなり助かりそうです。
Amazon.co.jp: 御先祖様万々歳! Vol.1 [DVD] : 勝生真沙子, 古川登志夫, 緒方賢一, 鷲尾真知子, 山寺宏一, 押井守: DVD
ちなみに、過去の同月同日にはこんな記事を掲載していました。
大人気アクションRPGを実写映画化した『ボーダーランズ』のイーライ・ロス監督にインタビュー、監督就任の経緯や撮影秘話などいろいろ聞いてみた - GIGAZINE
ロシア政府によるVPNサービスの遮断について多くのロシア在住ユーザーがソーシャルニュースサイトで体験談を報告 - GIGAZINE
和歌山電鐵貴志駅を守るニタマ駅長に会ってきた＆丹生都比売神社を訪問してみた - GIGAZINE
ビールもOKな保冷ボトル「真空断熱炭酸ボトル」でビールの泡を保持できるのか確かめてみた - GIGAZINE
良質な物語は折れ線グラフに起こすことができる - GIGAZINE
波が過去70年でどんどん強くなっていることが判明、侵食や洪水のリスクが増している - GIGAZINE
18歳の大学生が重量1トンのIBM製メインフレームを購入してみたらどうなったのか？ - GIGAZINE
地球の化石や石に残された痕跡から「地球の始まり」の姿や「地球外生命体」に対する新しい考え方がもたらされる - GIGAZINE
脳は体を「支配」しているのではなく「調整」している - GIGAZINE
「宇宙戦艦ヤマト2202 愛の戦士たち」音響監督・吉田知弘さんインタビュー、柏原満さん制作のオリジナルSEを蘇らせた音の守り人 - GIGAZINE
ビル・ゲイツが「新しい形のテロリズムがやってくる」と警告 - GIGAZINE
光でも「ソニックブーム」発生時と同様のマッハコーンができることを世界で初めて撮影に成功 - GIGAZINE
美少女キャラ×オムロンソフトウェアの異色コラボを生み出したアプリ「ハッカドール THE き～ぼ～ど」開発者にアレコレ聞いてきました - GIGAZINE
「軽い恐怖」を感じると記憶力が強化されることが判明 - GIGAZINE
バターVSマーガリン戦争の勝者とは？ - GIGAZINE
「初作品を公開してからが本当の仕事の始まり」と語るクリストファー・ノーラン監督の映画論 - GIGAZINE
オープンオフィスがもたらす弊害とその原因とは？ - GIGAZINE
逃走中の容疑者がFacebookに「撃たれそう」と投稿した後で本当に撃たれて死亡 - GIGAZINE
元ツール・ド・フランス7連覇王者の自伝含む書籍が図書館でフィクション扱いに - GIGAZINE
愛は種族をも超える、違う種類の動物の仲むつまじい写真いろいろ - GIGAZINE
劇場版「魔法少女リリカルなのは The MOVIE 1st」公開初日の舞台挨拶、「たまに変態のフェレットにちょっかいを出されますが、最後には思いが成就します」 - GIGAZINE
劇場版 「Fate/stay night UNLIMITED BLADE WORKS」公開初日の舞台挨拶、「上映する前にひとつ問おう。ここはリリカルなのはの劇場ではないぞ」 - GIGAZINE
◆ネタ（メモ・その他いろいろ）
青バッジアカウントの— ぬえ🦅 (@yosinotennin) 2026年1月21日
「この方法にはコツがあって…」
「一つだけ注意点があって….」
「彼氏に『それなに？』って聞いたら…」
の思わせぶり引っ張り投稿ぜんぶ掃除機で吸って集めて火ィつけて巨大な火柱で暖取りたいくらい寒いわ
ちなみにこの写真は、西新宿のSMAPと呼んでるモノ pic.twitter.com/znIeUgQnCK— インベカヲリ★新書発売 (@kaworikawori) 2026年1月22日
何かめっちゃ男性ブランコ感ある韓国料理屋さん来た pic.twitter.com/2O9rg7UKEr— ち (@ddddjkaoriiiii) 2026年1月21日
大雪で前が見えなくても、— コーギー犬もこすけ (@mocosuke1106) 2026年1月20日
この棒だけは絶対に置いていかないらしい…#コーギー #corgi #FX2 pic.twitter.com/RABbTn8ClR
裸体のねえちゃんの資料は世の中たくさんあるのに— 型落中子@レンタルビデオショップのおねーさんVtuber (@kataoti_30) 2026年1月23日
なぜ少年の資料はねぇんでしょうね
えっ
FBIの突入チームがすぐそこに？
どっきりどっきりDON DON!!— syokupan (@syokupa22146298) 2026年1月22日
不思議なお金が湧いたらどーーーしよ？
税務署「どーする？」 https://t.co/H5tdCxBYTs
◆サイエンス（科学・学問・テクノロジー）
デジタルアーカイブを利用した歴史研究における史料批判の限界について- 吉田 ますみ (Masumi Yoshida) - researchmap
インドネシア 洞窟で発見の壁画 “世界最古か” 研究グループ | NHKニュース | 歴史・文化財、インドネシア、サイエンス
◆社会・政治・経済（事件・世界のニュース・ビジネス）
プルデンシャル生命金銭詐取、「報酬制度見直す」社長が陳謝 補償へ第三者組織 - 日本経済新聞
【速報】プルデンシャル生命 営業社員の報酬制度見直し 顧客から巨額金銭不正受領で
【ライブ配信】プルデンシャル生命 記者会見 - YouTube
東京・赤坂で内閣府公用車が多重事故 1人死亡 8人重軽傷 危険運転致死傷の疑いもあるとみて捜査 警視庁 | TBS NEWS DIG
内閣府の公用車が赤信号無視か 男性1人死亡 東京・赤坂の多重事故 | 毎日新聞
内閣府公用車 赤信号無視か 1人死亡8人重軽傷の多重事故 東京 赤坂 | NHKニュース | 事件・事故、内閣府、東京都
衆議院が解散— NHKニュース (@nhk_news) 2026年1月23日
事実上の選挙戦へ
詳しくはこちらの記事で【随時更新中】https://t.co/fML1E6Mcvj#nhk_video pic.twitter.com/G7qVn6NybW
杉田水脈氏を自民が大阪5区に擁立 差別的な言動で「人権侵犯」法務当局が認定 裏金事件にも関与：東京新聞デジタル
【記事全文】MBSが衆院選に関して不適切内容を放送 「よんチャンTV」異例の2日連続謝罪「深くお詫びいたします」 - スポニチ Sponichi Annex 芸能
中道改革連合が公約発表 “生活者ファースト”掲げ、食料品消費税ゼロを秋にスタート 「週休3日制」の提案も | TBS NEWS DIG (1ページ)
3年3カ月応接室で1人業務は「パワハラ」 あおぞら銀行に賠償命令：朝日新聞
イランの体制と闘って数十年、クルド人の目に近づく勝利の光 - CNN.co.jp
埋もれた「宗教2世」のSOS 掘り起こせるか 救済は道半ば | 毎日新聞
“入場券なくても投票可能 周知を”総務省が選管に通知 | NHKニュース | 衆議院選挙、選挙、総務省
【動画】チームみらい・安野貴博氏 原口一博氏の合流要請を拒否 「党として検討してない」 衆院選2026 党首に聞く - 産経ニュース
【検証】 グリーンランドから中国まで……トランプ氏のダヴォス演説をファクトチェック - BBCニュース
「変形性ひざ関節症」 培養軟骨を移植する新治療法 保険対象に | NHKニュース | 医療・健康
４歳女児が餌やり体験で馬に指をかみ切られ切断、施設運営の男を業務上過失傷害の容疑で書類送検…山梨県警 : 読売新聞
トランプ政権 WHOからの脱退完了を発表 | NHKニュース | トランプ大統領、アメリカ、WHO
「裁判所としてもはなはだ遺憾に思う」浜岡原発廃炉訴訟で裁判長が苦言...中部電力は自らの不正理由に「訴え却下」求める=静岡地裁 | 静岡のニュース | SBSNEWS | 静岡放送
海外投資家が日本国債売り 財政不安と成長期待ない交ぜに - 日本経済新聞
トランプ氏、欧州諸国が米国債売却なら「大規模な報復」 - 日本経済新聞
水戸 ネイリスト殺害事件 元交際相手 ぬいぐるみに発信器で自宅特定か | NHKニュース | 事件・事故、茨城県
読む政治：旧統一教会文書、安倍元首相に500回言及 元幹部「5回会った」 | 毎日新聞
「考えられない事態」柏崎刈羽トラブル続発、再稼働翌日に原子炉停止 | 毎日新聞
【速報】自民元職が離党届、中道から出馬意向固める|47NEWS（よんななニュース）
2026年度PB、8000億円の赤字見込み 高市政権の巨額補正予算響く | 毎日新聞
強まる外資依存、費用はなんと増加 迷走する自治体システム標準化：朝日新聞
菅首相が号令、期限ありきの標準化 いらだつ自治体、最初から無理筋：朝日新聞
米国主導「平和評議会」設立式典 トランプ氏以外のG7首脳は欠席|47NEWS（よんななニュース）
この高裁判決、正直アホが書いたんじゃないのかと思う。— 藤吉修崇@YouTuber弁護士・税理士 (@fujiyoshi_ben) 2026年1月22日
制限60kmの一般道を時速194kmで走行。
これを「日常用語としては危険だが、法的には制御困難とは言えない」と切り分ける感覚、理解不能。
いやいや、法的にも200km近く出している車をどうやって制御するんだよ。
高裁は
・直進を続けていた…
いつ何があるか分からないのが一般道です。 https://t.co/mlTYt8q4dR— 土屋圭市 (@k1tsuchiya) 2026年1月23日
【拡散希望】 いじめ被害者遺族の想い— あおい みゆ (@japan_miyu_) 2026年1月22日
実際に名古屋市教育長よりこの言葉をなげかけられた当人である、@sykdu_f さんより
------------------------------
娘の件の投稿ありがとうございました。
もう風化させられるだけ…
諦めかけそうになっていました。… https://t.co/JK8o2CCcdl
セブンイレブンの制服に名札，レジ，カゴが写ってる。— しぇるしぇる (@shell2_pokeca) 2026年1月22日
名札には東神田2丁目店？って書いてるように見えるけど、本部で決められてる販売時間前に店員さんがメルカリで売っていいの？？ pic.twitter.com/HO9OxFy2v1
◆ライフスタイル（人生・生活・健康）
学習塾を経営しているが、「当日欠席はキャンセル料が半額かかる」を「当日欠席は授業料が半額返金される」に変更したらありがたられた→「朝三暮四」「ものは言いよう」 - Togetter
釣り人さんがルアーをカツカツと本船に当てていたんですよね— 船乗りのメモ帳【内航船長】 (@HunanoriNaikou) 2026年1月22日
ええ、もちろんガツンと言いましたよ
機関長が…
※普段は『何釣ってるの？』『出港すするからちょっとどいてね』くらいのやり取りで平和です#内航船 pic.twitter.com/tfJLYXo7Kj
国内出張に行くためにこれほど闘わないといけませんか？ pic.twitter.com/2M3EzN0243— わたなべじゅんや (@palantien) 2026年1月21日
寿司屋のカウンターで隣りに座った外国人っぽい人が自分の醤油を使っていたが日本語しか話せないのでタイミングを見計らって使ってた…後で勘違いに気付いた - Togetter
水戸市でネイリストが元交際相手に殺害された事件、被害者宅のぬいぐるみの中から発信機が発見… 発信機から送られた位置情報をもとに被害者の自宅を特定か - Togetter
痩せてる友だちが『お腹空いたからコンビニ寄っていい？』って言ってミンティアだけ買って帰ってきた時本当に怖かった「世界線が違い過ぎる」 - Togetter
長年の抑うつで得た知見「風呂は入らんでもいいけど歯は多少無理をしてでも磨いた方がいい」→歯磨きキャンセルがどれほどやばいか訴える声が集まる - Togetter
『お金持ってるんだな～』と憧れてた先輩が、ただの給料使い切りマンだった事に最近気付いて複雑な気持ち - Togetter
マジで笑ってほしい話なんだけど— たぬき (@kitanaitanuki) 2026年1月22日
会社に中国人の男の子がいるんですよ、彼は日本語が堪能で日常会話は余裕だし全然普通にしゃべれちゃうんだけど書き言葉とジャパニーズカスミームが苦手なんです
なので資料作りのために絶対使っちゃいけない日本語のファイルを渡しました
語録の
大雪対応で増発できる北陸新幹線のような存在こそ真の国土強靭化に資するインフラ整備なんだけど、新幹線が難しいなら在来線強靭化してもええんやで、となる。在来線の付け替えや新線建設に予算が付かなすぎる。— lonely-bluesky (@UN_14760) 2026年1月22日
北陸新幹線をご利用のお客様へ— JR西日本列車運行情報（新幹線）【公式】 (@jrwest_Shinkan) 2026年1月22日
1月23日(金) 大雪の影響に伴い、北陸新幹線はお客様のご利用が見込まれるため、以下の臨時列車を運転します。
北陸新幹線のご利用を計画中のお客様は、本臨時列車のご利用もご検討ください。#北陸新幹線 #はくたか #臨時列車 pic.twitter.com/AXRJ9E45dW
北陸新幹線は、大雪のため— Mei Kaigai🇮 (@Mitchan_599) 2026年1月22日
→さすがの北陸新幹線も雪に勝てなかったか…
多くのお客様の利用が見込まれるため
→？？？
敦賀行き臨時列車を運転します。 pic.twitter.com/WGA7z1BUjl
ワイドショーてよくやっている『酸ヶ湯の積雪が、、、』情報あれいらないっす— makoron (@macaronioji) 2026年1月22日
自分たち青森市民からすると場所的にも『でしょうねw』って思うだけw
他県の方から見るとそこで生活している人がいる様に見えてるでしょうねw
いませんからーーー笑#青森市 #除雪 #雪 #青森県 #モーニングショー
「男性はみんな女性と接するのが好き」と思ってる人が一定数いるけど、ただでさえ知らない人と話すの苦手なのに、金を払ってまで知らない女性と触れ合うとかマジで勘弁と思っている人も多い事を知って欲しい。 https://t.co/cFUCdvLhI4— たまやん2nd (@tamayan2nd) 2026年1月22日
性教育の絵本を見せてからというもの、娘ちゃんが“オチン◯ン”という言葉をたいそう気に入ってしまった。— はる（田島晴） (@hal_papa_x) 2026年1月22日
👧「ねーねー！ オチン◯ンの絵本読んで！」
👧「娘ちゃんはオチン◯ンないの？ 娘ちゃんもオチン◯ン欲しい！ ｳﾜｧｧｧｧｱﾝｯ!!(ギャン泣き)」
これが３歳女児の育児です（白目） pic.twitter.com/APbaYgKxGc
この豪雪の中で1分も遅れず動いてるハピラインは何 pic.twitter.com/2INMhmhp5S— Hokuriku Express｜北陸エクスプレス (@shinkansen_ex) 2026年1月22日
その話を妻にしたら、実はおじさんは耳が不自由であまり聴こえないらしく、必死に現場仕事を頑張るおじさんとそれを知りつつレジに立つおばあちゃんの光の2人だったことが判明し、まるで俺が人をちゃんと見ていない悪人みたいになってしまった https://t.co/Zy8vy7Z1ou— JB (@Jwahrheit) 2026年1月23日
大学の3年生ゼミで、学生に教授である自分の論文の批評をさせたら、きわめて本質的な疑問を提示した学生がいて教師冥利に尽きた話「かなり賢い学生」「同じこと思ってた」 - Togetter
ドイツ『我が国の事を“ドイツ”と呼ぶのは日本だけ』→世界各国で呼び方が多数あるらしい「実はオランダもドイツ呼びしてる」 - Togetter
「湯船に浸かりたくて収納ケースを買ってきた」多くの海外在住者がシャワーしかないバスルームに苦労している模様 - Togetter
「あまりにも恥ずかしい」文明堂など有名製菓店とコラボした大人向けぬいぐるみブランド"ティーニーフレンズ"が誕生するもイギリスの"Jellycat"のパクリでは？の声が相次ぐ - Togetter
宮古島と多良間島間の飛行機が“マイル修行”目的の乗客で予約が埋まり、島民が乗れない事態に… 島民からは生活の足がなくなり、通学や通院に支障が出ているとの声 - Togetter
「最後に頼れるのは制度か、それとも血縁か」という話をまとめたnote「核家族の耐用年数切れ」が来ていると感じる一方で周縁化された人にはキツそうな内容だった - Togetter
「今話題のナチュラル関連？」川崎のソープランド経営者らが逮捕された事件、機動隊まで動員されており本命は反社会的勢力の摘発なのでは？という意見も - Togetter
今日、ほんまにヤバい日だわ— エミネム浪 @代ゼミ (@ADAKf7mpmN3850) 2026年1月22日
出願書類がずーっと新潟から飛び立たなくて不安でさ、昨日東北大に電話したんだけど、
👩「こちらで対処しますので、ご安心を」
っていうからさ、 俺、東北大生なれるやん！
って思ったんだわ。今日電話したらば
👱… pic.twitter.com/LEbMihnMYL
今日、山科のコンビニで「肉まん、今なら割引キャンペーン実施中、寒い日にいかがですか」とか店の中で声出してる人がいて、店員かと思ってたら、店員が厳重注意してて、ただの基地外だった。恰好も店員みたいな恰好していて完璧。本物の狂気を見せていただいた。まだまだ常識にとらわれてるわ。この戦…— 白いカラスの男 (@kidasarada) 2026年1月22日
これは不動産業をやってるからこそ体験した、リアルなホラー話や。— サットン@買取再販&売買仲介の不動産会社経営 (@satton3106) 2026年1月22日
普通に生きていたら遭遇することないかもしれんけど、世の中にはボロボロの築古戸建てに住んでいるけど、修繕費用が払えない高齢者の人たちがおるんよ。…
◆IT・ガジェット（ネット・ソフト・ハード・モバイル）
非公式7-Zip Webサイトにて公開されているインストーラによる不審なファイルの展開 – wizSafe Security Signal -安心・安全への道標- IIJ
AIキャスターによるyoutubeの政治デタラメ動画による情報が拡散してた - 電脳塵芥
ゲーム画面キャプチャーソフトの定番「Fraps」はなぜ使われなくなったのか？ - 石田賀津男の『酒の肴にPCゲーム』 - 窓の杜
第35回：秘密のデータを墓場まで持っていく計画に、“プロ仕様SSD”が使えるらしい【天国へのプロトコル】 - INTERNET Watch
【特集】Intelより快適なところもあるが“罠”もある。Snapdragon搭載ノートを約1年使って見えた互換性の現在地 - PC Watch
大阪堺データセンターを1月22日から稼働開始 | KDDI News Room
https://t.co/irzIxScPUo— Shuji Sado (佐渡 秀治) (@shujisado) 2026年1月22日
7-Zip日本語サイトは自分がメンテしている。ダウンロードリンクは全て作者が用意したページに合わせてある。 https://t.co/HAMMuFv8Zp
大学で働いてたとき、財務課から「パーソナルコンピュータのパーソナルは"個人"という意味だから、学科の予算で学生複数名が使うPCは購入することができません」と言われた話 - Togetter
◆アニメ・ゲーム・マンガ（サブカル）
🎉📺 『#シンエヴァ』地上波初放送決定！ 📺🎉— エヴァンゲリオン公式 (@evangelion_co) 2026年1月22日
『シン・エヴァンゲリオン劇場版 TV版』が
2026年2月23日（月・祝）よる7時より、TBSにて地上波初放送！
初めての方も、何度目かの方も、この機会をお見逃しなく！#エヴァンゲリオン#シンエヴァンゲリオン
この度、2月23日（月・祝）19時よりTBS系列にて『シン・エヴァンゲリオン劇場版』の地上波初放送が決定しました。— エヴァンゲリオン公式 (@evangelion_co) 2026年1月22日
同日、横浜アリーナでは『エヴァンゲリオン』シリーズ30周年記念イベント「EVANGELION:30+；」の最終日であり、プログラム終了予定時刻となります。… https://t.co/rKOtKtl0Fk
||◤ ◥||— TBS (@tbs_pr) 2026年1月22日
シン・エヴァンゲリオン劇場版
TBSにて 地上波初放送決定
ついに･･･完結‼
||◣ ◢||
📺𝟐月𝟐𝟑日（月・祝）よる𝟕時から
『シン・エヴァンゲリオン劇場版 TV版』としてTBSでの地上波初放送が決定しました!!#シンエヴァ pic.twitter.com/lSphu3txiN
TVアニメ「メイドさんは食べるだけ」PV第１弾｜2026年4月放送開始!! - YouTube
Into the Virtual Realm | Cosmic Princess Kaguya! | Clip | Netflix Anime - YouTube
いろんな「プラス」をご紹介 | スーパーマリオブラザーズ ワンダー Nintendo Switch 2 Edition + みんなでリンリンパーク - YouTube
TVアニメ『花織さんは転生しても喧嘩がしたい』ティザー映像 - YouTube
「star flower」-『プリズム輪舞曲』主題歌 | Netflix Japan - YouTube
2026年1月22日
価値の大逆転て。— 西位 輝実 NlSHII Terumi (@NishiiTerumi) 2026年1月22日
うちらが破棄させられてきたものをかき集めて制作に何の関係も貢献もしてない人たちが儲けるんだもんな〜〜。
やっとれんよな〜〜。こんな話ばっかだよ、アニメは。 https://t.co/taKimSoLd8
アニメーターや漫画家が「風呂に入れない」という話から「風呂なしアパートで銭湯通い」が普通だった時代の思い出が蘇る…毎日入る習慣は内風呂が普及してから？ - Togetter
【ご近所さんにご挨拶】— 関西コミティア (@kansai_comitia) 2026年1月22日
サークル参加者の皆さん。スペースに到着したら、まず近隣のサークルにご挨拶を忘れずに。イベントの場は全員が本を作る仲間です。やむを得ず離席する場合にも声を掛け合って、防犯に努めましょう。温かい環境作りにご協力くださいますようお願いいたします。
アニメで鬱った方、これ見て笑ってほしい— 芦名@原稿中 (@asinajuju) 2026年1月22日
#一方そのころ薨i星i宮では pic.twitter.com/O4oze8q5kH
フルメタFamilyの最新話で、かなめがおでんの具を「近所のまいばす（まいばすけっと）で買った」と描写したけど、山梨って無いのね、まいばす。読者の方に指摘されてはじめて知った……。オギノに直しておきました。— 賀東招二 (@gatosyoji) 2026年1月23日
まあフルメタ世界は全国にまいばすがあってもいいんだけど。
おはようございます。この文化庁の動画にアニメ業界から非難が殺到してるんですが、最初に本題の「STOP海賊版」の文言を出しておけば多少捉え方も違ったのになと思いました。自分もCG業界だけどIPホルダーとの距離も近く他人ごとではないです。… https://t.co/M4OQHATs9D— 米岡 馨/Kei Yoneoka (@Keiyoneoka) 2026年1月23日
メンタルデンタル— エギンギ (@Egingi_gigi) 2026年1月22日
譲らない謝らない財 pic.twitter.com/mdsq27T0Wn
ryo (supercell) / メルト CPK! Remix (初音ミク ver.) - YouTube
TVアニメ『魔王の娘は優しすぎる!!』ノンクレジットエンディング映像 第3話｜ジャヒー(CV.大橋彩香),ドゥ(CV.久野美咲),アーリマン(CV.大塚明夫)「いっこにこにこ」 - YouTube
【2/6発売】『仁王３』ゲームプレイ紹介映像 - YouTube
【マイクラリレー2025 〜 メニー！メニー！メニー！】ダイジェスト動画 - YouTube
妄想エンジェルEP「ReDreaming Angel」 | ゼンレスゾーンゼロ - YouTube
セガこ〜ろでコマ撮りアニメ！第6弾『かかってこい！』 - YouTube
『The Sims 4』: Royalty & Legacy - 公式発表トレーラー - YouTube
『CODE VEIN II』 15秒CM【使命編】 - YouTube
『CODE VEIN II』 15秒CM【バディ編】 - YouTube
『フォートナイト』の期間限定モード「Fall Guys Crown Jam」に参戦しよう - YouTube
『ストリートファイター6』アレックステーマ曲：GO！ALEX！～希望誕生～ by JAM Project - YouTube
『CODE VEIN II』 イドリスの眷属|ボストレーラー - YouTube
ファイナルファンタジーXIV CM「ひとりでも、みんなでも」 - YouTube
『SYNDUALITY Echo of Ada』 1周年記念PV - YouTube
☗加藤一二三九段特集☗ 計4本無料公開— 【公式】囲碁将棋プラス【将棋】 (@igoshogiplus_s) 2026年1月23日
☖第9期銀河戦 Bブロック最終戦 羽生善治銀河 vs 加藤一二三九段
☖第2期 銀河戦 本戦Cブロック 21回戦 田中寅彦八段 vs 加藤一二三九段
☖第1期 銀河戦 本戦Aブロック 17回戦 森安秀光九段 vs 中村 修七段（解説：加藤一二三九段）…
『迷宮のしおり』は3週・『この本を盗む者は』は4週で概ね終了なの、「こういうものだよな」という気持ちと「でも早いよ」という気持ちと『だからなんでトラペジウムは8週やってたんだよ』という気持ちとがある— petrovich (@petro_vich) 2026年1月22日
21歳女子の家 pic.twitter.com/0vnKcd8EMT— トイシキ【ト壱式】 (@toysikisizuoka) 2026年1月22日
ヘムさん pic.twitter.com/tBimH6gcVh— もぐりっしゅ (@vyo66k8) 2026年1月22日
真希「真依 始めるよ」— 豪烈・弥太郎 (@hellfire00001) 2026年1月22日
直哉「行くで（関西弁）」
扇「ガンス」
宿儺「開（フーガ）」
真依「まともに始めなさいよ‼︎」
LUV ME LUV ME
2026年1月22日
人生で初めて振り子の音で涙腺崩壊しました。— 野愛におし@『アシスタリアン』『異世界で鍛治神の力を得た俺』連載中 (@nioshi_noai) 2026年1月22日
開始前からハンカチをスタンバってて良かった…！
（マスクしてたけど省略）
結構同じことになった方いるみたいで嬉しいｗ#クロノトリガー #クロノトリガーオケコン pic.twitter.com/1pATZDxkJZ
ドブカス語録すき pic.twitter.com/FmaHBdSnww— 戌亥テンマ (@tennma64) 2026年1月22日
←飼う前のパピヨン犬のサイズイメージ— 野口祥汰@【スライム無双】連載中 (@nstime23) 2026年1月22日
うちに来たパピヨン（5ヶ月のすがた）→ pic.twitter.com/77wV1XZ1mL
『ざば～～ん😈🌟』#推しの子 pic.twitter.com/zcLzMgIXBD— 『【推しの子】』TVアニメ公式 (@anime_oshinoko) 2026年1月22日
◆スポーツ・芸能・音楽・映画（エンタメ）
ひとりの青年が覚醒し、最強の戦士＜ヒーマン＞に── 今年、世界は新たなヒーローの誕生を目撃する。映画『マスターズ・オブ・ユニバース』＜特報＞2026年 全国の映画館で公開 - YouTube
この放送枠は直前のバラエティ番組と一緒になってるせいで録画する時にそのバラエティも一緒に録画されてしまうのでほとほと困り果ててる。— 太田 雄 (@sendai1990) January 22, 2026
何年か前にこのドラマと同じ時間にガンダムが放送された時には直前のバラエティ番組も録画されてしまうとネットニュースになって問題視されたのに懲りてない。
「ラヴィット！」を見ていて羨ましく思うことがある。それはロケや食リポでみんなが楽しくボケていること。スタッフの理解があるしバラエティ番組だから当然できるのですが、僕が若い頃はこんな素敵な番組はないわけです。ロケや食リポは基本、情報番組です。では、そこでボケたらどうなるのか・・・…— ユウキロック (@yuukirock0416) 2026年1月22日
太字の「本日こうかい」を読ませたい意図は承知の上で、これ作品の主題よりプロモーションの副作用の方が拡散力を持ってしまっていないかは気になってるよ https://t.co/XdhNHYmWQp— 竹中夏海 (@tknkntm) 2026年1月23日
今日は『天装戦隊ゴセイジャーvsシンケンジャー エピックon銀幕』公開15周年の日でした。— 竹本のぼる(監督) (@kzKEvzydE6zALJL) 2026年1月22日
記念に出演者一同のサインの入った記念撮影用の看板をお見せします。
ゴセイ、シンケンの出演者と声優、そしてゴーカイ５人のサインが揃ってると思います。そしてこれが山田裕貴の初サインかもしれません。 pic.twitter.com/GNjZpnmbsM
ダメですよこんなの出したら！😆— Yuji Kishi /岸祐二 (@Ewgene23Kishi) 2026年1月22日
衣装が全員後楽園用に個人で探したモノで特に恭介のJKTは(Carレンジャーなのに)Hurleyのブランドで、変身後がゾンネットを斬って後ろ回し蹴りしちゃってたりしてるのが今更発覚しちゃうでしょ！(と言う自爆)
懐かし😅#1997年#後楽園ゆうえんち#カ〜レンジャ〜 https://t.co/sVYu2zES9u
◆新商品（衣・食・住）
(PDFファイル)【吉野家】昨年ご好評いただいた、あの味が今年も復活 クリーミーでマイルドな「牛カレー鍋膳」を期間限定で1月29日より販売開始
・1つ前のヘッドライン
2026年1月22日のヘッドラインニュース - GIGAZINE
・関連コンテンツ
in ヘッドライン, Posted by logc_nt
You can read the machine translated English article Headline news for January 23, 2026….