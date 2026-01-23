2026年1月23日のヘッドラインニュース

この放送枠は直前のバラエティ番組と一緒になってるせいで録画する時にそのバラエティも一緒に録画されてしまうのでほとほと困り果ててる。

何年か前にこのドラマと同じ時間にガンダムが放送された時には直前のバラエティ番組も録画されてしまうとネットニュースになって問題視されたのに懲りてない。