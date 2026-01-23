2026年01月23日 17時15分 試食

ペヤングやきそばでナポリタンの味を再現した「ペヤング 超大盛ペヤリタン」試食レビュー



まるか食品のインスタント焼きそば「ペヤング」ブランドにスパゲティナポリタンの味を再現したという「ペヤリタン(PEYARITAN)」が2026年1月12日(月)から加わったということなので、買ってきて食べてみました。



「本格的なナポリタンを再現」とのコピーが添えられたパッケージ。





原材料はこんな感じ。添付調味料の原材料はトマトペースト、糖類、たん白加水分解物、食塩、ラード、ウスターソース、香味油、しょうゆ、チキンエキス、香辛料、ローストガーリックペーストとなっています。





1食249gで1105kcal。必要なお湯の量は820mlです。





フィルムを剥がしました。「調理方法解説はこちら」と記されているQRコードをスキャンすると公式サイトの「調理方法一覧」へと誘導されます。個別製品のアンカーが用意されていて「ペヤング 超大盛ペヤリタン」も直接アクセス可能なので、製品別のQRコードはこちらを使って欲しいところです。





まずは中からソースとかやくの袋を取り出します。





かやくは麺の上にあけます。具材は魚肉ソーセージ、コーン、ピーマン。





お湯を注いで3分待ちます。





時間が来たら湯切りを行います。





ふたをはがして、ソースをかけます。このあたりまではペヤング焼きそばを作っているときと大きく変わらない香り。





ソースをまぜると、一気にトマトの香りが広がって、焼きそばではないのだという実感が強まります。めんがちぢれた細麺なのでスパゲティナポリタンっぽさはそれほどではないのですが、甘味が強めで酸味もあるトマトベースの味わいは確かにナポリタンを感じさせます。焼いていない以上、香ばしさを求めるのは酷な話であり、「ナポリタン風味のインスタント焼きそば」としては納得の味わいだと感じました。





「ペヤング 超大盛ペヤリタン」は希望小売価格が税別350円で、2026年1月12日からコンビニ先行発売、1月19日から一般発売となっています。Amazonでは12個セットが税込4536円(1個あたり378円)での取り扱いとなっています。



