こってりとしたマヨネーズとしょう油ベースの照り焼きソースでコーラとの相性が抜群な「日清焼そばU.F.O. 和風醤油てりやきマヨネーズ焼そば」を食べてみた

・関連記事

ガツンと食欲を刺激する濃厚な焦がし味噌にオニオンの甘みが相性抜群の「日清焼そばU.F.O.大盛 濃い濃い韓国風ジャージャー麺」を食べてみた - GIGAZINE



モスバーガーのテリヤキに濃厚なチーズソースと半熟風卵が絡み合う「とろったまチーズ テリヤキバーガー ~北海道産ゴーダチーズ使用~」を食べてみた - GIGAZINE



「汁なし」で生麺風ツルツル麺にしょう油が香る「マルちゃん正麺 カップ 汁なし芳醇こく醤油」試食レビュー - GIGAZINE



マシマシわかめが食べても食べても減らないエースコック「EDGE×わかめラーメン ごま・しょうゆ わかめ4.0倍」と「ごま・しお わかめ4.0倍」試食レビュー - GIGAZINE



豊かなゆずの香りが濃厚な塩味スープと調和するエースコックの「道の駅『もてぎ』監修 ゆず塩ら~めん」と昆布だしにモチッと麺が絡む「道の駅『内子フレッシュパークからり』監修 もち麦うどん」試食レビュー - GIGAZINE

2023年05月01日 22時00分00秒 in 試食, Posted by log1r_ut

You can read the machine translated English article here.