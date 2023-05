チキン南蛮のあの味わいを焼きそばで完全再現してしまった「明星 一平ちゃん夜店の焼そば 大盛 だくだくタルタルソース」を食べてみた

・関連記事

花椒の強烈な香りが鼻にブッ刺さる「明星 一平ちゃん夜店の焼そば 大魔辛」試食レビュー - GIGAZINE



フィッシュバーガーの再現度が半端じゃない「明星 一平ちゃん夜店の焼そば タルタルソース味」試食レビュー - GIGAZINE



卵と油を用意するだけで本格的なモダン焼きを楽しめる「明星 一平ちゃん夜店のモダン焼き風セット」を食べてみた - GIGAZINE



屋台の焼きそばと焼きイカが融合した「明星 一平ちゃん夜店の焼そば 大盛 炙りいか風醤油味」を食べてみた - GIGAZINE



ワサビの刺激が目にツーンと来るほどパワーアップした「明星 一平ちゃん夜店の焼そば 大盛 超わさび 醤油味」を食べてみた - GIGAZINE



2023年05月12日 11時45分00秒 in 試食, Posted by logu_ii

You can read the machine translated English article here.