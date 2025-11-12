2025年11月12日 17時00分 試食

にんにくしょうゆベースにイカスミソースで真っ黒に染めた「日清焼そばBLACK U.F.O.黒焼そば 焦がしにんにく香るイカスミソース」試食レビュー



日清食品から「ブラック」シリーズ4品が2025年11月10日(月)に登場しました。カップ焼そばのU.F.O.がブラックになった「日清焼そばBLACK U.F.O. 黒焼そば 焦がしにんにく香るイカスミソース」は、イカのうまみをベースににんにくを聞かせた真っ黒なイカスミソースが特徴とのことなので、さっそく食べてみました。



日清焼そばBLACK U.F.O. 黒焼そば 焦がしにんにく香るイカスミソースのパッケージ。





原材料にはしょうゆやガーリック調味料のほか、ソースに「魚介エキス」「イカスミパウダー」「魚醤(ぎょしょう)」「イカスミ加工品」と、海鮮の味わいが含まれています。





カロリーは1食当たり452kcal。





フタを開けて液体ソースを取り出します。





お湯を内側の線まで入れて3分待ちます。





3分たったら湯切り口のフタをはがして湯切り。





フタを開けてソースを入れます。ソースは真っ黒でどろっとした感じ。





よく混ぜ合わせたら完成です。





日清焼そばBLACK U.F.O. 黒焼そば 焦がしにんにく香るイカスミソースは、にんにくしょうゆの食べやすい味わいがベースとしてある中で、イカの匂いや風味が広がってクセになる感じ。具材の赤唐辛子がピリッとしたアクセントになっており、がつがつと食べてしまう一杯でした。





日清焼そばBLACK U.F.O. 黒焼そば 焦がしにんにく香るイカスミソースは全国のスーパーやコンビニエンスストアで購入可能。希望小売価格は税別236円です。また、Amazon.co.jpでも取り扱われており、以下のリンクから12個セット税込3100円で購入できます。



