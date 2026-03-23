2026年03月23日 17時00分 試食

U.F.O.に和牛のうまみが加わって箸が進みまくる「WAGYUMAFIA ULTRA U.F.O. WAGYU UMAMI FLAVOR」試食レビュー



日清のカップ焼そば「U.F.O.」から、和牛専門店のWAGYUMAFIAとコラボした「WAGYUMAFIA ULTRA U.F.O. WAGYU UMAMI FLAVOR」が2026年3月23日に新登場しました。和牛のエキスを加えたソースで和牛の味や香りが広がる焼そばになっているとのことなので、編集部に届いたWAGYUMAFIA ULTRA U.F.O. WAGYU UMAMI FLAVORを早速食べてみました。



「WAGYUMAFIA ULTRA U.F.O. WAGYU UMAMI FLAVOR」(3月23日発売) | ニュースリリース | 日清食品グループ

https://www.nissin.com/jp/company/news/13675/



WAGYUMAFIA ULTRA U.F.O. WAGYU UMAMI FLAVORのパッケージは以下のような感じ。





原材料は以下の通り。ソースにビーフエキスや牛脂が入っています。内容量は160g(めん120g)。





1食当たりのカロリーは720kcalです。





フィルムを剥がしてフタを半分まで開けたら、液体ソース、仕上げオイル、わさびペーストを取り出します。





お湯を内側の線まで注ぎます。必要なお湯の量は700ml。





お湯を入れたらフタをして3分待ちます。その間、仕上げオイルと液体ソースはフタの上で温めておきます。





3分たったら湯切り口からお湯を捨てます。





液体ソースと仕上げオイルを入れてよく混ぜたら完成。





WAGYUMAFIA ULTRA U.F.O. WAGYU UMAMI FLAVORは口に運ぶ瞬間に牛肉の風味が広がり、いつものソース焼きそばに牛肉のうまみがプラスされたとにかく食欲をそそる味わいです。仕上げオイルが牛肉の脂感マシマシでしたが、しっかり混ぜると牛肉の風味も薄れてしまう印象があったので、ソースを入れてよく混ぜてから仕上げオイルを入れたら軽く混ぜる程度で食べるとさらにインパクトがありそう。





また、添付のわさびペーストを入れることで味変することができます。わさびペーストはわさびのツンとした風味がしっかり感じられるため、U.F.O.のソース焼きそばに牛肉のうまみがプラスされた濃い味をさらに奥深くしてくれます。うまみが強く、味変をすることで飽きずにどんどん食べ進められ、リピートしたくなる味わいでした。





WAGYUMAFIA ULTRA U.F.O. WAGYU UMAMI FLAVORは2026年3月23日から全国で販売しています。希望小売価格は税別348円。Amazon.co.jpでは12個セットが税込3840円で取り扱われていました。



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