2026年03月23日 16時00分 メモ

「家宅捜索で自宅ドアを蹴破った警察官の映像」をMVに使って訴えられたラッパーが勝利



アメリカのラッパーであるアフロマン(本名：ジョセフ・フォアマン)氏は2022年、麻薬所持・密売および誘拐などの容疑で警察の家宅捜索を受けましたが、捜索の結果犯罪の証拠は見つかりませんでした。その後、アフロマン氏が家宅捜索を行った警察官の映像をミュージックビデオ(MV)に使った件で訴訟が提起されましたが、陪審員らはアフロマン氏に有利な判決を下しました。



Afroman Wins Civil Trial Over Use of Police Raid Footage in His Music Videos

https://www.nytimes.com/2026/03/19/us/afroman-trial-lemon-cake-verdict.html



US rapper Afroman cleared after police sued him over use of home raid footage | Rap | The Guardian

https://www.theguardian.com/music/2026/mar/19/us-rapper-afroman-cleared-after-police-sued-him-defamation



アフロマン氏は2022年、オハイオ州アダムス郡保安官事務所の警官らにより、麻薬所持・密売および誘拐の容疑で家宅捜索を受けました。家宅捜索では犯罪の証拠は見つからず起訴もされませんでしたが、アフロマン氏の自宅ドアは警察官によって蹴破られてしまったとのこと。





その後アフロマン氏は、家宅捜索時の防犯カメラ映像や妻がスマートフォンで撮影した動画を使用し、警察官や令状を出した裁判官らを嘲笑する楽曲およびMVを制作しました。以下のMVを見ると、警察官らがアフロマン氏の自宅ドアを蹴破ったり、銃を持って室内をくまなく捜索していたりする様子が確認できます。



Afroman - Will You Help Me Repair My Door (OFFICIAL MUSIC VIDEO) - YouTube





Afroman - Lemon Pound Cake (OFFICIAL MUSIC VIDEO) - YouTube





アフロマン氏の楽曲ではドアが蹴破られただけでなく、家宅捜索で所有物が壊されたり、現金400ドル(約6万3800円)が盗まれたりしたと主張されています。また、女性警官の生物学的な性別や性的指向を疑うなどのジョークも含まれていました。



これに対し、アダムス郡保安官事務所の警官7人が名誉毀損(きそん)や精神的苦痛、プライバシーの侵害などで損害賠償を求める民事訴訟を起こしました。原告側の弁護士は、「フォアマン被告はこの状況を利用して、忠実に職務を遂行しようとしている警官を犠牲にして宣伝を行い、自分のコンテンツを売ることだけを考えています」と述べていました。



楽曲のMVに「本当に警察の家宅捜索を受けたときの映像」を使ったラッパーが警察に訴えられる - GIGAZINE





3日間にわたる審理の中で、原告側の弁護士はアフロマン氏が3年半以上にわたり、インターネット上で意図的に繰り返し嘘を広めたと主張しました。一方でアフロマン氏の弁護士は、これらの動画はあくまでコメディに過ぎず、事実の表明だと解釈されるべきではないと反論。「一部は社会風刺ですが、事実ではありません。誰もがそれを知っています」と述べました。



結局、陪審員らはアフロマン氏の主張を支持する判決を下しました。これを受けてアフロマン氏はInstagramに投稿した動画で、「やったぞ、アメリカ！やったぞ！言論の自由を勝ち取った！」と叫びました。





アフロマン氏は地元メディアの取材に対し、「私が勝ったのではなく、アメリカが勝ったのです。アメリカには依然として言論の自由があります。この国は今もなお、国民による国民のための国です」「今回の件はすべて警察の責任です。彼らは私の家に押し入り、防犯カメラに写り込み、音楽活動にまで介入してきました。言論の自由がある以上、私は自分の人生で起きている出来事について家族や友人、そしてファンと語り合う権利があったのです」とコメントしました。

