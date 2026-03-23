2026年03月23日 19時00分 AI

無料でオープンソースのAIコーディングエージェント「OpenCode」、Windows・Linux・macOSで利用可能でClaude・GPT・Geminiなどにも対応



OpenCodeは、ターミナルやIDE(統合開発環境)、デスクトップアプリで利用できるオープンソースのAIコーディングエージェントです。任意のLLMプロバイダーを設定して使えるほか、OpenCode側が検証したモデル群を利用する「Zen」も用意されています。LSP対応、複数エージェントの並列実行、会話共有、GitHub CopilotやChatGPT Plus/Proアカウントとの連携、ローカルモデルを含む多数のモデル対応などが特徴で、コード作成や調査、計画立案を支援するツールとして位置付けられています。



OpenCode | オープンソースのAIコーディングエージェント

https://opencode.ai/



anomalyco/opencode: The open source coding agent.

https://github.com/anomalyco/opencode



OpenCodeはClaude Codeと異なり、MITライセンスにしたがって100％オープンソースで開発されています。加えて、LSPを最初から利用できること、TUIを重視していること、そしてクライアントサーバー型アーキテクチャを採用している点も異なります。





OpenCodeの最も大きな特徴が、「特定のAIベンダーに縛られないコーディングエージェント」であること。ClaudeやGPT、Geminiなどを含むさまざまなモデルに接続可能で、APIキーを設定することで任意のLLMプロバイダーを利用できます。さらに、OpenCodeチームがテストと検証を行ったモデル群をまとめたOpenCode Zenが推奨されており、モデル選びで迷わず、コーディングエージェント用途で安定した性能を得やすい構成が用意されています。



また、OpenCodeにはTabキーで切り替えられる2つの組み込みエージェントが用意されています。buildは開発作業向けのフルアクセスエージェントで、planは分析やコード探索向けの読み取り専用エージェントです。planは標準でファイル編集を拒否し、bashコマンドの実行前にも許可を求める仕組みとなっており、慣れていないコードベースを調べたり、変更方針を先に固めたりする用途に向いています。そのため、いきなりコードを書き換えさせるのではなく、まずplanで実装案を確認してからbuildで変更を加えさせる、という使い方が推奨されています。





セキュリティ面では、まず「プライバシー重視」で設計されていることが大きな特徴。OpenCodeは利用者のコードやコンテキストデータを保存せず、機密性の高い開発環境でも扱いやすいように設計されています。また、会話共有機能はあるものの、会話は初期設定のままでは共有されず、共有したい場合にだけ明示的にリンクを作成する仕組み。つまり、OpenCodeは最初から広く情報を外に公開する前提のツールではなく、利用者が共有の範囲を自分で管理する設計になっているというわけです。ただし、LLMプロバイダーに接続して使う仕組みであるため、実際に入力したコードや指示は、接続先のモデルに送られる前提で考える必要があります。



実際の使い方としては、コードベースに関する質問をしたり、新機能の追加を依頼したり、既存コードの修正やリファクタリングを任せたりできます。プロジェクト内のファイルは＠キーであいまい検索できるほか、画像をターミナルにドラッグアンドドロップしてプロンプトに追加することも可能。OpenCodeは画像を読み取り、その内容を参考に実装計画や変更内容へ反映できます。設計見本のスクリーンショットを渡してUIの方向性を伝えるといった使い方も想定されています。



OpenCodeはターミナルベースのTUI、デスクトップアプリ、IDE拡張機能として利用可能。このうちデスクトップ版は記事作成時点でベータとして、macOS・Windows・Linux向けに提供されています。ターミナル利用時には比較的新しいターミナルエミュレーターと使用するLLMプロバイダーのAPIキーが前提条件として挙げられています。WindowsについてはWSLの利用が推奨されており、機能互換性やパフォーマンス面でより良い体験が得られるとされています。

