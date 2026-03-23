2026年03月23日 20時00分 メモ

Appleのティム・クックCEOの後継者候補とされるジョン・ターナス氏とは何者か？



ティム・クック氏は2011年にAppleのCEOに就任して以降、長きにわたりAppleを率いてきましたが、近年は後継者選びの段階に入っていると報じられています。経済紙のBloombergは、次期AppleCEOの最有力候補としてハードウェアエンジニアリング担当上級副社長のジョン・ターナス氏を挙げ、ターナス氏の人となりやこれまでの経歴についてまとめています。



Apple’s John Ternus Profile: The Likely Successor to Tim Cook as CEO

https://www.bloomberg.com/features/2026-apple-next-ceo/



Apple is Quietly Positioning John Ternus as Its Next CEO - iClarified

https://www.iclarified.com/100296/apple-is-quietly-positioning-john-ternus-as-its-next-ceo



近年のAppleは幹部の退任が相次いでおり、2025年1月に退職したCFOのルカ・マエストリ氏が、当年7月にはCOOのジェフ・ウィリアムズ氏が退任しました。また、同年12月にはAppleの機械学習およびAI戦略担当シニアヴァイスプレジデントを務めたジョン・ジャナンドレア氏と、UIデザイン責任者のアラン・ダイ氏が退任しています。



BloombergはApple幹部らの退任について、AppleがAI分野で苦戦していることに加え、組織図のトップにいる多くの人々が十分な財をなし、家族との時間を優先する段階に入っていることも理由のひとつだと指摘。そんな状況下で、クック氏が早ければ2026年にCEOの座を退くのではないかともささやかれています。その後継者として有力視されているのが、Appleの収益の約80％を占めるハードウェア開発を統括しているターナス氏です。



50歳と他の上級幹部よりも比較的若いターナス氏は、人生の約半分をAppleで過ごしてきました。コンピューターモニターの開発でキャリアをスタートした後、初代iPadの製品デザインを統括し、最終的にはMacの開発責任者となりました。2021年にハードウェアエンジニアリング部門のトップに就任してからは、Apple製品のラインナップ拡大を監督し、品質向上・バッテリー寿命・パフォーマンス・接続性といった機能面での改善に注力してきたとのこと。





すでにターナス氏が十分な信頼を置かれている証拠として、2026年3月に税込9万9800円の「MacBook Neo」を発表したイベントに登壇したのはターナス氏であり、翌日にはトーク番組のGood Morning Americaにも出演しました。これらのメディア出演は、以前であればクック氏が出演していたものです。これと同時にターナス氏の担当業務は着実に拡大しており、2025年にはロボット開発を行うチームの指揮を取るようになったほか、Appleの製品マーケティングにおいても大きな役割を担うようになりました。



ターナス氏と近い立場で仕事をしてきた現従業員や元従業員らは、ターナス氏がAppleのハードウェア製品群に大きな功績を残し、薄さや洗練されたデザインを追求するあまり品質が低下する傾向を逆転させたと証言しています。2022年までAppleの調達責任者を務めたトニー・ブレビンズ氏は、「彼は非常にきちょうめんなエンジニアであり、賢明な幹部でもあります」と述べ、次期CEOにターナス氏を選出するということは当然だろうとの見方を示しています。





ターナス氏は冷静沈着かつ高い政治的手腕で知られ、クック氏の側近を含むApple経営陣の間でも非常に人気が高いとBloombergは報じています。同僚らはターナス氏を「従業員のやる気を引き出す良いコミュニケーター」だと評しており、そのスタイルはクック氏と似たものがあり、リスクやAppleの現状を覆ることを嫌う傾向があるとのこと。あるベテラン幹部は、「クック氏がいい仕事をしていると思うなら、ターナス氏もいい仕事をすると思うでしょう」と述べました。



一方で近年のAppleはAI分野で遅れを取っていることが指摘されており、現状を打破しようとするタイプではないターナス氏では、今後もAppleが繁栄し続けるための変革が難しいのではないかとの考えもあります。しかし、ターナス氏はAppleがAI分野で遅れていることを認め、より大胆な製品とAIへのアプローチが必要だとの認識を持っているとのこと。実際、ターナス氏は未発売のAI搭載ホームデバイス群や、周囲の状況を認識するためにコンピュータービジョンを使用するウェアラブルデバイス(メガネ、AirPods、ペンダントなど)のほか、折りたたみ式iPadや折りたたみ式iPhoneの開発も監督しています。



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AppleからどのようなAI搭載デバイスが出るかは不透明ですが、ハードウェアプロジェクトはターナス氏の強みとも合致しています。事情に詳しい人物は、「ターナス氏は経営陣の中で、ハードウェアとソフトウェアを統合した製品を提供してきた実績があり、年齢的にも余裕がある唯一の人物です」とBloombergに語りました。この人物は、Appleが今後も世界有数の家電メーカーとしての戦略を維持するのであればターナス氏が適任であるものの、ソフトウェアやサービスを主軸に移すならターナス氏を選ぶ正当性は弱まるとしています。



Bloombergは、「ジョブズ氏が製品イノベーターであり、クック氏がサプライチェーンの天才であるのに対し、ターナス氏は製品が実際に開発されることを保証します。彼は製品開発部門からキャリアを積み、その開発にどれだけの労力が費やされているかを深く理解しています。彼は技術にとてもよく精通しており、会議ではしばしば細かい点まで掘り下げ、Appleの企業文化は与えられた限界を乗り越えるエンジニアを採用することに根ざしていると、よく言っています。これは、ターナス氏を過去2人のCEOとは全く異なるCEOにする可能性があります」と述べました。



Appleのハードウェアチームとソフトウェアチームは長らく内部対立の状態にありましたが、ターナス氏のリーダーシップの下で共生関係を築いており、特にソフトウェアエンジニアリング担当上級副社長であるクレイグ・フェデリギ氏とは緊密に連携してきました。ターナス氏の調整能力は、MacをIntel製チップから自社製チップに移行したり、OLEDディスプレイ搭載iPadなどの新しいタイプの製品をリリースしたりする上で重要だったとのこと。また、iPadの能力を最大限に引き出すためにiPadOSの開発を強く求めてフェデリギ氏を説得したことは、後のiPadの生産性向上に大きく役立ちました。



一方でターナス氏は、MacBook Proのキーボード最上段にある物理キーをタッチスクリーンに置き換えたTouch Barの推進や、評判の悪かったバタフライキーボードの導入といった失敗も経験しています。バタフライキーボードの導入はより薄いデバイスの実現を目的としていましたが、使い勝手が悪く、騒音や性能面での問題もあったため、Appleは集団訴訟を起こされて5000万ドル(約80億円)の和解金を支払う羽目になりました。



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Bloombergはターナス氏がAppleの次期CEOに就任した場合、クック氏と同様に「Appleの次なるメガヒット製品を見つけられるのか？」という課題に直面するだろうと指摘。これまでAppleが自動車やヘッドセットといった大型製品カテゴリーに挑戦してきた際、ターナス氏は保守的な立場を取ることが多かったとのこと。結果的に自動車やヘッドセットなどの製品群は失敗しましたが、後に重要性を増すホームデバイスへの投資にも当初は消極的であり、Appleで遅れを取った責任の一端があることをターナス氏自身も認めています。



また、仮にドナルド・トランプ大統領が在任中にCEOが交代となった場合、トランプ氏との関係構築に尽力してきたクック氏の後を継ぎ、ターナス氏がどのように関係を維持していくのかという課題も生じます。しかし、この問題についてAppleに近い関係者は、クック氏がCEO退任後もAppleの「最高外交官」としての役割を果たし続けるだろうとの見方を示しました。

