2026年04月17日 11時25分 AI

MozillaがAI実行環境の「Thunderbolt」を発表、自分でホストして管理できる企業向けAIクライアントプラットフォーム



Mozillaが、コントロールと独立性を重視したオープンソースのエンタープライズ向けAIクライアント「Thunderbolt」を2026年4月16日に発表しました。これは自己ホスト型のAIインフラを構築したい組織を対象としており、ユーザーが自らモデルやツールを選択できるAIクライアントとして設計されています。



Thunderbolt — AI You Control

https://www.thunderbolt.io/



Thunderbolt — AI You Control

https://www.thunderbolt.io/announcing-thunderbolt



Thunderboltは、オープンソースのエンタープライズ向けAIクライアントです。組織が自前でホストするAI基盤を展開できるようにすることを狙った製品で、「モデルを選ぶ」「データを自分で保有する」「ベンダーロックインを避ける」という考え方を前面に打ち出しています。





MozillaはThunderboltを「ソブリンAIクライアント」と位置付けており、オープンソースで拡張可能なワークスペースとして設計されています。利用者はチャットや検索、調査といった形でAIを扱えるほか、企業内データに接続し、用途に応じてモデルやツールを選択できます。



さらに、主要な商用モデルからオープンソースモデル、ローカルモデルまで選べるとされ、deepsetのHaystack、Model Context Protocol(MCP)サーバー、Agent Client Protocol(ACP)対応エージェントなどのパイプラインやオープンプロトコルとも連携できるとのこと。





用途としては、日次ブリーフィングの生成、話題の監視、レポートの取りまとめ、イベントやスケジュールに応じたアクションの実行など、継続的な業務の自動化が想定されています。また、ウェブアプリに加えてWindows、macOS、Linux、iOS、Android向けのネイティブアプリが用意されるとしており、複数デバイスをまたいで利用できる構成です。



セキュリティ面では、セルフホスト型の展開、任意のエンドツーエンド暗号化、デバイス単位のアクセス制御を特徴として挙げています。一方で、現時点ではまだ開発初期段階にあり、オンプレミス導入を望むエンタープライズ顧客を主な対象としていると明記されています。



Thunderboltは将来的に完全なオフラインファーストを目指して開発されていますが、現状では認証機能と検索機能に依存しています。検索機能はアプリ内の統合画面から無効化でき、Dockerで独自バックエンドを起動すればローカル検証も可能です。





モデル実行については、記事作成時点でMozilla側の公開推論エンドポイントは用意されておらず、利用者自身がモデルプロバイダーを追加する必要があります。無料のローカル推論を使いたい場合はOllamaまたはllama.cppの利用を推奨しており、それ以外にもOpenAI互換のモデルプロバイダーであればAPIキーを設定して使えるとされています。Thunderbolt自体は現在セキュリティ監査を受けており、エンタープライズ向け本番運用に向けた準備段階にあると説明されています。



Thunderboltの公開リポジトリはGitHub上で提供され、コードはMPL(Mozilla Public License)-2.0ライセンスで公開されています。



thunderbird/thunderbolt: AI You Control: Choose your models. Own your data. Eliminate vendor lock-in.

https://github.com/thunderbird/thunderbolt



なお、IT系ニュースサイトのPhoronixは「MozillaのAIイニシアチブとしては興味深いものの、名前がひどすぎる。メールクライアントのThunderbirdをもじった名前なのだろうが、Thunderboltはすでに他の分野ではよく知られた技術インターフェースです。Mozillaが新しいAIイニシアチブにこの名前を選んだのは非常に驚くべきことだ」とコメントしています。