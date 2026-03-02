Alibaba発のOpenClaw風AIエージェント「CoPaw」がオープンソース化される、MCP対応でClawHubのスキルも利用可能
AlibabaのAI部門が開発したパーソナルAIアシスタント「CoPaw」がオープンソース化されました。CoPawはWindows・macOS・Linuxにインストール可能で、ローカルAIモデルを実行して各種タスクを実行させられます。また、ClawHubで公開されているスキルを導入して自分専用にカスタムすることもできます。
CoPaw — Works for you, grows with you.
https://copaw.agentscope.io/
1/4 We are thrilled to announce that CoPaw is now open source! After an incredible wave of feedback, our team has completely overhauled the engine to give you full control over your personal AI partner.— Tongyi Lab (@Ali_TongyiLab) February 28, 2026
Key Highlights:
Ultimate Model Freedom
Local-First: Full native support for… pic.twitter.com/YiKra4AzCl
CoPawは「Co Personal Agent Workstation」の略称で、好みのローカルAIモデルを用いて「チャット」「重要メールのピックアップ」「PC内のファイルの分析」といった各種タスクを実行できるツールです。AIエージェントを定期実行するHeartbeatシステムも搭載しており、全体的にOpenClawに似た特徴を備えています。ドキュメントにはCoPawとOpenClawの比較ページも掲載されています。
CoPawhはWindowsとmacOSとLinuxに対応しており、ブラウザで動作する使いやすいUIも用意されています。
以下はCoPawのモデル管理画面です。基本的にローカルAIモデルを使うように設計されており、Ollamaやllama.cppを介して好みのAIモデルを実行できます。さらに、DashScopeやModelScopeのAPIを介してクラウドAIモデルを実行することもできます。
CoPawはMCPサーバーにも対応しており、外部アプリとの連携が可能。加えて、ClawHubに登録されているスキルを実行することもできます。AIモデルやMCPサーバー、スキルを自由に組み合わせることで、自分専用のAIアシスタントを作り出せるというわけです。
CoPawのソースコードは以下のリンク先で公開されています。
GitHub - agentscope-ai/CoPaw: Your Personal AI Assistant; easy to install, deploy on your own machine or on the cloud; supports multiple chat apps with easily extensible capabilities.
https://github.com/agentscope-ai/CoPaw
また、中国語と英語のドキュメントも用意されています。
CoPaw — Works for you, grows with you.
https://copaw.agentscope.io/docs/intro
・関連記事
Windows・macOS・Linux・Android・iOSと連係しさまざまな操作ができセルフホスト可能なパーソナルAIアシスタント「OpenClaw」 - GIGAZINE
OpenClawの大ヒットを受けてAIエージェントの上をいく「Claw」が続々登場、ただし、OpenAI共同設立者はOpenClawのセキュリティには懸念を表明 - GIGAZINE
Qwen 3.5シリーズの軽量版モデルが一気に4種類公開される、GPT-5 miniより高性能なオープンモデル - GIGAZINE
GPT-5.2と同等クラスの中華AI「Qwen3.5-397B-A17B」がオープンモデルとして登場 - GIGAZINE
OpenClawの開発者であるピーター・スタインバーガー氏がOpenAIに加入、OpenAIの自律型AIエージェント開発が加速か - GIGAZINE
日本語能力を強化したAI「GPT-OSS Swallow」と「Qwen3 Swallow」を東京科学大の研究チームが公開 - GIGAZINE
・関連コンテンツ
in AI, ソフトウェア, Posted by log1o_hf
You can read the machine translated English article Alibaba's OpenClaw-like AI agent 'Co….