Alibaba発のOpenClaw風AIエージェント「CoPaw」がオープンソース化される、MCP対応でClawHubのスキルも利用可能


AlibabaのAI部門が開発したパーソナルAIアシスタント「CoPaw」がオープンソース化されました。CoPawはWindows・macOS・Linuxにインストール可能で、ローカルAIモデルを実行して各種タスクを実行させられます。また、ClawHubで公開されているスキルを導入して自分専用にカスタムすることもできます。

CoPaw — Works for you, grows with you.
https://copaw.agentscope.io/


CoPawは「Co Personal Agent Workstation」の略称で、好みのローカルAIモデルを用いて「チャット」「重要メールのピックアップ」「PC内のファイルの分析」といった各種タスクを実行できるツールです。AIエージェントを定期実行するHeartbeatシステムも搭載しており、全体的にOpenClawに似た特徴を備えています。ドキュメントにはCoPawとOpenClawの比較ページも掲載されています。

CoPawhはWindowsとmacOSとLinuxに対応しており、ブラウザで動作する使いやすいUIも用意されています。


以下はCoPawのモデル管理画面です。基本的にローカルAIモデルを使うように設計されており、Ollamaやllama.cppを介して好みのAIモデルを実行できます。さらに、DashScopeやModelScopeのAPIを介してクラウドAIモデルを実行することもできます。


CoPawはMCPサーバーにも対応しており、外部アプリとの連携が可能。加えて、ClawHubに登録されているスキルを実行することもできます。AIモデルやMCPサーバー、スキルを自由に組み合わせることで、自分専用のAIアシスタントを作り出せるというわけです。


CoPawのソースコードは以下のリンク先で公開されています。

GitHub - agentscope-ai/CoPaw: Your Personal AI Assistant; easy to install, deploy on your own machine or on the cloud; supports multiple chat apps with easily extensible capabilities.
https://github.com/agentscope-ai/CoPaw


また、中国語と英語のドキュメントも用意されています。

CoPaw — Works for you, grows with you.
https://copaw.agentscope.io/docs/intro

