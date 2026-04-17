映画『ストリートファイター／ザ・ムービー』ティザー予告編公開、世界最高の格闘家たちが集結
カプコンの人気格闘ゲームを原作として、世界一を決める最強トーナメントをアドレナリン全開アクションで映像化する映画『ストリートファイター／ザ・ムービー』のティザー予告編が公開されました。日本語吹替版はゲームでおなじみのキャストが吹き替えを担当します。
映画『ストリートファイター／ザ・ ムービー』公式サイト
https://streetfighter-the-movie.jp/
『ストリートファイター／ザ・ムービー』ティザー予告編 - YouTube
スターダムを上り詰めつつも、春麗から「あなたはもうウォリアーじゃない。見世物よ」という言葉を突きつけられるケン。
一方リュウも「俺が今歩んでるのは戦いの道じゃない」と、隠遁生活を送っています。
そんな2人を巻き込む、世界No.1を決める最強トーナメントの開催。
ただの大会ではないというトーナメントに身を投じることになります。
監督を務めるのは日本出身、アメリカ育ちのキタオ・サクライ氏。原作を「とても大切なゲーム」と表現し、映画化にあたっては『ストリートファイター6』ゲームディレクターの中山貴之氏とも話し合ったとのこと。中山氏も「監督をはじめ、スタッフ全員がストリートファイターを愛し、自分たちと同じ“ファン”でいてくれることが何より安心できる」と、映画にお墨付きを与えています。
映画『ストリートファイター／ザ・ムービー』キタオ・サクライ監督メッセージ＆『ストリートファイター6』中山貴之氏コメント - YouTube
中山氏が撮影現場を訪問した際の特別映像も公開されています。
映画『ストリートファイター／ザ・ムービー』【特別映像】ゲームディレクター中山さんのセットビジット｜10月16日(金)全世界同時公開 - YouTube
本作は日本語吹替版も制作されることが決まっていて、ゲームでおなじみのキャストが吹替を担当します。
リュウ役：高橋広樹さん
ケン役：岸祐二さん
春麗役：折笠富美子さん
ガイル役：安元洋貴さん
バイソン役：鶴岡聡さん
ドン・ソバージュ役：チョーさん
キャミィ役：沢城みゆきさん
映画『ストリートファイター／ザ・ムービー』は2026年10月16日(金)から全世界同時公開です。
©2026 Capcom and Legendary. All Rights Reserved.
配給：東和ピクチャーズ・東宝
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