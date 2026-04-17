2026年04月17日 11時10分 ハードウェア

Googleがグッチコラボのスマートグラスを2027年に発売、グッチの親会社CEOが言及



高級ファッションブランドのグッチを傘下に持つケリングのCEOが、「グッチからGoogle製スマートグラスを発売する予定」と語りました。



Gucci-owner Kering aims to launch luxury Google glasses next year, CEO says | Reuters

https://www.reuters.com/business/gucci-owner-kering-aims-launch-luxury-google-glasses-next-year-ceo-says-2026-04-16/





Gucci-branded Google smart glasses are coming next year | The Verge

https://www.theverge.com/gadgets/913523/google-gucci-ai-smart-glasses-2027



ケリングのルカ・デ・メオCEOが、グッチからGoogle製のスマートグラスを発売することを目指していることを明かしました。グッチがGoogleのスマートグラスとコラボレーションすることになれば、Metaとスマートグラス市場で競合することになるとロイターは報じています。



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デ・メオCEOはイタリアのフィレンツェで行われたイベントの中で、グッチのスマートグラスの発売時期について尋ねられた際に、「恐らく2027年でしょう」と答えました。この動きはケリングのアイウェアおよびジュエリー部門(グループ全体の収益のごく一部を占める)を拡大し、人気ブランドであるグッチを襲う「ファッションし好の変化」からブランドを守るための広範な戦略の一環のひとつであるとロイターは解説しています。



なお、ロイターはGoogleにコメントを求めていますが、記事作成時点では返答は得られていません。





Google初となるAndroid XR対応のスマートグラス「Project Aura」は、2025年5月に発表されました。Project Auraは2026年に発売されると報じられており、デザインはMetaのスマートグラスであるRay-Ban Metaとよく似た、分厚くて黒いプラスチックフレームが特徴になるとウワサされています。なお、GoogleはARグラスのGoogle Glassで一度失敗しているため、同社にとってスマートグラス市場への参入は2度目となります。



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Googleは2025年にアイウェアブランドのWarby ParkerやGentle Monsterともスマートグラスに関する提携を発表しています。しかし、どちらのブランドもグッチほど知名度は高くないと、テクノロジーメディアのThe Vergeは指摘。



さらに、The Vergeは「他の多くのテクノロジー製品と異なり、スマートグラスが普及するにはスタイリッシュさが必要であるため、グッチのような高級ブランドと提携することは、GoogleがRay-Ban Metaに対抗するには必要な要素」と指摘しています。



なお、Snapのエヴァン・シュピーゲルCEOはMetaのスマートグラスについて、「人々が顔の近くに付けたいと思うようなものではないと思う」と言及しており、業界ではよりスマートな見た目のスマートグラスが求められていることがうかがえます。

