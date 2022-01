Googleの次期ARヘッドセット「Project Iris」の情報がリーク

MetaやMicrosoftが次々に「メタバース」構築に向けた仮想現実(VR)およびAR(拡張現実)に取り組んでいる中、Googleもその流れに乗り、新たにARヘッドセットを開発しているということがニュースサイトのThe Vergeにより報じられました。 Google is building an AR headset - The Verge https://www.theverge.com/2022/1/20/22892152/google-project-iris-ar-headset-2024

・関連記事

Googleが新しくARヘッドセットを開発中と報じられる - GIGAZINE



Googleが独自のVRヘッドセットを開発中と報道、2016年内にも発表か? - GIGAZINE



GoogleのOculus対抗VRヘッドセットの開発が頓挫、「AR対応VRヘッドセット」「モバイルVR」の開発に移行か? - GIGAZINE



Google製のARヘッドセット「Google Glass」に新型登場、AR/VR向けSoC搭載でよりパワフルに - GIGAZINE

2022年01月21日 11時23分00秒 in ハードウェア, Posted by log1p_kr

You can read the machine translated English article here.