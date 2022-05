GoogleがマイクロLED開発企業「Raxium」を買収、スマートグラス開発促進のためか

・関連記事

AmazonがARデバイスを開発しようとしていることが求人情報から判明 - GIGAZINE



Metaは単体動作可能なARグラスを2024年に発売し「初代iPhone」のようなインパクトを起こすことを目指している - GIGAZINE



MicrosoftのHoloLens開発チームから約100人が離脱して40人以上がMetaに加わったことが判明 - GIGAZINE



まるでスカウターな片目ARグラス「Air Glass」をOPPOが発表 - GIGAZINE



Snapchat運営が開発したAR対応スマートサングラス「Spectacles」を実際に使って見えた期待と課題とは? - GIGAZINE



2022年05月06日 17時00分00秒 in ハードウェア, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article here.