Googleがスマートグラス開発企業のNorthを買収、2020年に登場予定だった「Focal 2.0」の発売は中止に

Northは2020年中に次世代スマートグラスの「Focal 2.0」をリリースする予定だと 報じられていました 。Focal 2.0の発表に合わせてFocal 1.0の発売は終了していましたが、Googleに買収されたことによってFocal 2.0のリリースは中止となっています。 また、Focal 1.0のサポートも2020年7月31日で終了することが決定しており、7月31日以降はFocal 1.0を使用したりNorthのアカウントにアクセスしたりできなくなるとのこと。Northは6月30日から、Focal 1.0を購入した人に向けた商品代金の払い戻しを行う予定です。 Winding down Focals – Care by North https://support.bynorth.com/hc/en-us/articles/360045128691

Focals by North https://www.bynorth.com/ Google buys AR glasses company North - The Verge https://www.theverge.com/2020/6/30/21308281/google-north-focals-glasses-purchase-acquire Google acquires smart glasses company North, whose Focals 2.0 won’t ship | TechCrunch https://techcrunch.com/2020/06/30/google-acquires-smart-glasses-company-north-whose-focals-2-0-wont-ship/ カナダの キッチナー に本拠を置くNorthは2012年にThalmic Labsという企業名で創業され、当初はジェスチャーを利用してさまざまなデバイスの操作を行うスマートバンド「Myo」を開発していました。社名をNorthに変更して以降はスマートグラスの開発に注力しており、2019年にはNorth初のスマートグラスである「Focal 1.0」を発売。Focal 1.0はBluetoothを介してユーザーのスマートフォンなどと接続し、Uberなどのアプリケーションを利用可能でした。 Focal 1.0はフレームから映像をレンズに投射する構造でしたが、フレームやレンズなどの外観は普通のメガネとそれほど違いがなく、発表後にメディアから注目を集めました。しかし、999ドル(約10万7000円)と高めの価格もあって売れ行きは好調ではなかったようで、Focal 1.0は発売から1カ月以内に599ドル(約6万5000円)まで値下げされています。

2020年6月30日、Googleはカナダのウェアラブルデバイス開発企業「 North 」を買収することを正式に発表しました。NorthはAlexa搭載スマートグラスの「 Focal 1.0 」を開発・発売しており、Googleと合流して人々の生活に密着したデバイスの開発に関わるとみられています。 Our focus on helpful devices: Google acquires North https://blog.google/products/hardware/focus-helpful-devices-google-acquires-north/

2020年07月01日 11時35分00秒 in メモ, Posted by log1h_ik

