Googleがついに自社開発のスマートウォッチを2022年にリリースか

・関連記事

「Galaxy Watch4」フォトレビュー、GoogleのWear OS搭載のAndroid向けスマートウォッチ - GIGAZINE



Google傘下となったFitbitのフィットネストラッカー「Charge 5」実機レビュー、各種アプリの使い心地を調べてみた - GIGAZINE



体組成測定や光学式心拍計で健康管理が可能な「Galaxy Watch4」のセットアップを行ってみた - GIGAZINE



Apple WatchやGalaxy Watchなどでますます盛り上がるスマートウォッチ市場、最もシェアを占める企業&最も勢いのある企業は? - GIGAZINE



「Apple Watch Series 7」を実際に使った正直な感想は? - GIGAZINE

2021年12月03日 10時38分00秒 in ハードウェア, 動画, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article here.