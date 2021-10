YouTubeの広告収益は過去最高の8200億円超、Google Cloudも5700億円の収益

by mjmonty Googleの親会社・Alphabetが2021年第3四半期の決算を発表しました。収益は前期・2021年第2四半期に記録した過去最高の610億8800万ドル(約6兆8000億円)を更新し、前年比41%増の651億1800万ドル(約7兆4300億円)。純利益も前年の112億ドル(約1兆2800億円)から189億ドル(約2兆1600億円)へと伸びています。 Alphabet Announces Third Quarter 2021 Results (PDFファイル) https://abc.xyz/investor/static/pdf/2021Q3_alphabet_earnings_release.pdf

