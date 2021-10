2021年10月27日 11時35分 メモ

Twitterの2021年第3四半期売上高は前年同期比37%増の1460億円、AppleのATTによる影響は想定より軽微



Twitterが2021年第3四半期(7月~9月)決算を2021年10月26日に発表しました。AppleがiOS 14.5から導入したプライバシー強化機能「App Tracking Transparency(ATT)」による広告収益への影響が懸念されていましたが、Twitterの第3四半期収益は前年同期比37%増の12億8400万ドル(約1460億円)に達しています。







Final-Q3'21-Shareholder-letter.pdf

(PDFファイル)https://s22.q4cdn.com/826641620/files/doc_financials/2021/q3/Final-Q3'21-Shareholder-letter.pdf



Twitter shares rise after company says Apple privacy changes had less of an impact than expected on third-quarter results

https://www.cnbc.com/2021/10/26/twitter-reports-third-quarter-revenue-growth-of-37percent-and-says-apple-changes-had-minimal-impact.html



Twitterの第3四半期の総売上高は、主要製品や各地域での好調な業績を反映して12億8400万ドルに達し、前年同期比から37%増加しました。総売上高が増加した一方で、前年同期は営業利益が5600万ドル(約59億円)だったのに対し、今期は7億4300万ドル(約848億円)の営業損失となりました。この営業損失には、2016年に提起された「企業成長の見通しについて投資家らに誤解を与えた」との集団訴訟に関する費用7億6600万ドル(約870億円)や、ビジネスへの継続的な投資が含まれているとのことで、訴訟関連費用を除くと2300万ドル(約26億円)の営業利益になると述べています。





総売上高12億8400万ドルのうち、データのライセンスやその他の収入が1億4300万ドル(約163億円)、広告収入が11億4100万ドル(約1300億円)となっており、広告収入は前年同期から41%の増加です。





収益につながる平均デイリーアクティブユーザー数は2億1100万人であり、前年同期比13%の増加となりました。2億1100万人のうちアメリカのユーザーが3700万人、アメリカ国外のユーザーが1億7400万人となっています。





Twitterの第3四半期における総売上高および広告収益の金額はアナリストの事前予測と一致していましたが、デイリーアクティブユーザー数はアナリストの予測である2億1190万人に届きませんでした。第3四半期決算発表を受けて、10月26日の時間外取引でTwitterの株価は4%上昇したとのことです。



Twitterの2021年第3四半期の業績については、ユーザー自身が広告目的の追跡を制限できるAppleの「ATT」による影響も懸念されていましたが、Twitterに対するATTの影響は軽度なものにとどまったとのこと。ATTがFacebookなどに深刻な影響を及ぼした一方でTwitterがそれほど深刻なダメージを受けなかった理由について、広告フォーマットや要素の組み合わせにより、広告プラットフォームの間でもATTの影響が異なるのではないかとTwitterは推測しています。





現時点ではATTの長期的な影響を評価するには時期尚早だとしつつも、少なくとも第3四半期におけるATTの収益に対する影響は予想より小さく、第4四半期でも引き続き影響は軽度なものになると推測しています。





また、Twitterは第3四半期にGoogleアカウントやApple IDでのログインを可能にする機能や、「スーパーフォロー」や「チケット制スペース」、投げ銭ができる「Tips」といったクリエイター向け収益化機能に加え……





嫌がらせをしてくるユーザーを自動ブロックする機能などをリリースしたことに言及しています。





Twitterは2021年第4四半期の見通しについて、総売上高は15億~16億ドル(約1710億~1820億円)、営業利益は1億3000万~1億8000万ドル(約148億~205億円)だと予想しています。