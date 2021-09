Twitterが投げ銭機能「Tips」を全世界展開開始、ビットコインに対応も

2021年5月からテスト実装されていた、 Twitterの投げ銭機能「Tip Jar」 が「 Tips 」の名称で、全ユーザーに提供されることになりました。「投げ銭」をするにあたっては複数の決済サービスが利用可能で、暗号資産のビットコインも使うことができます。 Bringing Tips to everyone https://blog.twitter.com/en_us/topics/product/2021/bringing-tips-to-everyone

2021年09月24日 13時34分00秒 in ネットサービス, Posted by logc_nt

