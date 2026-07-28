2026年07月28日 11時16分 ネットサービス

イーロン・マスクが決済サービス「X Money」の正式サービスをスタート



X(旧Twitter)が決済サービスの「X Money」を、招待制のベータ版から正式サービスへと移行しました。Apple Wallet対応で、記事作成時点ではアメリカでのみ利用可能です。



X Money — Every dollar works harder on X

https://money.x.com/en





X Money officially launches in the US with Apple Wallet support after invite-only beta - 9to5Mac

https://9to5mac.com/2026/07/27/x-money-apple-wallet/



X Moneyは預金口座・個人間送金・Visaデビットカードを統合したプラットフォームで、ユーザーは手数料や制限なしにプラットフォーム上で即座に送金・受金・送金依頼を行うことが可能。利用者には仮想カードの「Xカード」が自動発行され、Apple Walletを通じてApple Payに追加されます。





Xカードは世界中のATMで手数料無料で引き出し可能なデビットカード版を発行することも可能。このカードは海外取引手数料なしで、Visaが使える場所ならどこでも利用可能。Xカードでの購入時には3％のキャッシュバックが適用されます。





X Moneyはアメリカにおいて、Xのプレミアムおよびプレミアムプラス加入者向けに順次展開されています。



プレミアムプラス会員の場合、最大6％の年利を獲得可能。プレミアム会員は口座振込の条件を満たせば同率の年利を受けることができます。





預金口座はクロスリバー銀行で開設されます。



また、新規ユーザーはサービス参加時に15ドル(約2500円)のボーナスを受け取ることが可能です。

