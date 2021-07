2021年07月14日 10時45分 ネットサービス

Apple Payで購入したものを分割払いに変更できる「Apple Pay Later」が計画中



Appleが、Apple Payで商品を購入した時に月々の分割払いを可能にする決済サービス「Apple Pay Later」を準備していると、経済メディアのBloombergが報じています。



Apple Launching (AAPL, GS) "Buy Now, Pay Later" Installment Plan Service (AFRM) - Bloomberg

https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-07-13/apple-goldman-plan-buy-now-pay-later-service-to-rival-paypal



Apple developing new 'Apple Pay Later' service to let customers buy any Apple Pay purchases in monthly installments - 9to5Mac

https://9to5mac.com/2021/07/13/apple-developing-new-apple-pay-later-service-to-let-customers-buy-any-apple-pay-purchases-in-monthly-installments/



近年、AffirmやPaypalなど、月々の分割払い(後払い)プランに対応した決済サービスが登場し、人気を得ています。月々の分割支払いが可能になることは、消費者にとって「クレジットカードを持っていなくても買いたい時に買いたいものを買いやすくなる」というメリットがあります。



Appleが計画中とされている分割払い決算サービス「Apple Pay Later」は、金融企業のゴールドマン・サックスが原資を担うと報じられています。Apple Pay Laterは、Appleがゴールドマン・サックスと提携して提供しているクレジットカード「Apple Card」を持っていなくても利用できるとのこと。





Apple Pay Laterを利用する場合は、Walletアプリから分割支払いの申請を行い、承認される必要があります。Apple Pay Laterには、2週間ごとに4回に分割して代金を支払う無金利プランの「Apple Pay in 4」と、数カ月にわたって支払う金利付きプランの「Apple Pay Monthly Installments」の2つが用意されているとのこと。なお、Apple Pay Monthly Installmentsでの金利が何%なのかは不明です。



Apple Pay Laterの利用プログラムの申込みには、自分のIDカード(身分証明書)のコピーを提出する必要があるとのこと。また、Apple Pay Later用のデジタルクレジットカードを一時的に発行する機能もテストされているとBloombergは報じています。





Apple Pay Laterはあくまでも開発中のサービスであり、記事作成時点では実際に提供されるかどうかは不明で、キャンセルされる可能性も十分あり得ます。なお、Bloombergの問い合わせに対して、Appleとゴールドマン・サックスの広報担当者はコメントを控えました。