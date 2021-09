2021年09月02日 11時24分 ネットサービス

まもなくTwitter経由でビットコインの送受信が可能に



Twitterに搭載された投げ銭機能「Tip Jar」で、まもなくビットコインの送受信が可能になることが明らかになりました。Tip Jarは記事作成時点で英語圏ユーザー限定の機能ですが、今後他の地域にも展開予定です。



Twitter will soon let users send and receive Bitcoin in its 'Tip Jar' platform - 9to5Mac

https://9to5mac.com/2021/09/01/twitter-will-soon-let-users-send-and-receive-bitcoin-in-its-tip-jar-platform/



Tip JarはTwitterユーザーがプロフィールに決済サービスのリンクを追加することで、リンクをクリックした別のユーザーから決済サービスを使用してお金を送ってもらうことができるという投げ銭機能です。Tip Jarで利用できる決済サービスは記事作成時点でCash App、Patreon、PayPalなどで、英語圏の一部のユーザーにのみテスト機能として展開されている状況です。





Tip Jarでビットコインの送受信が可能になるという話は、アプリ開発者でリーカーのアレッサンドロ・パルッツィ氏によってもたらされました。パルッツィ氏は2021年9月1日、Twitterのビットコイン送受信機能導入について記述された画像をTwitterでリーク。そこにはビットコインがどんなものであるかの紹介のほか、ビットコインの送受信は決済サービスのStrikeを通じて行えること、ブロックチェーンプロトコルのライトニングネットワークを使用することなどが記述されていました。





パルッツィ氏のツイートの後、Twitterのプロダクトリーダーを務めるカイボン・ベイクプール氏がパルッツィ氏のツイートを引用し、「Soon(まもなく)」とツイート。リークが事実であると認める形になりました。





ただし、Tip Jarでビットコインの送受信が可能になる時期は記事作成時点で未定であり、どの地域のユーザーを対象とするかなども不明です。