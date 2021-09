2021年09月02日 13時10分 ネットサービス

Twitterが新たな収益化ツール「スーパーフォロー」の提供を開始、サブスク方式で購読者限定ツイートを送信可能に



近年のTwitterは「チケット制スペース」や投げ銭機能の「Tip Jar」といったクリエイターの収益化ツール開発に力を注いでおり、2021年2月にはサブスクリプション方式で限定ツイートを送信できる「スーパーフォロー」を発表しました。その後、6月22日に試験的に提供が開始されたスーパーフォローが、ついに多くのユーザーに提供されることになりました。







Introducing $uper Follows

https://blog.twitter.com/en_us/topics/product/2021/introducing-super-follows



Twitter's Super Follows feature launches with three subscription tiers - 9to5Mac

https://9to5mac.com/2021/09/01/twitter-launches-super-follows-feature/



Twitterの製品マネージャーであるEsther Crawford氏は9月1日の公式ブログで、「本日、私たちは人々がTwitterで購読者限定のコンテンツを共有して月額の収益を得る新たな方法である、『スーパーフォロー』を紹介することに興奮しています」と報告しました。クリエイターがスーパーフォローを開始すると、スーパーフォロワー限定のツイートを投稿することが可能となり、有料のサブスクリプションに加入したファンだけが限定ツイートを見ることができるようになります。これにより、熱心なフォロワーとクリエイターを密接に結びつけ、活気に満ちたやり取りが可能になるとCrawford氏は述べています。



スーパーフォローを利用するクリエイターは、ツイートを送信する際に「Everyone(全員)」に向けたものか、「Super Followers(スーパーフォロワー)」に向けたものかを選択可能。スーパーフォロワーを選択した場合……





そのツイートは有料のサブスクリプションに加入したスーパーフォロワーしか見ることができません。ツイートに返信できるのもスーパーフォロワーだけであるため、「リプライを送ってきた熱心なファンと会話する」「個人向けのレクチャーを行う」といったやり取りが可能です。また、クリエイターのツイートに返信したユーザーがスーパーフォロワーであるかどうかは、名前の下に表示されるバッジで識別可能であり、一般公開されているツイートに対するリプライでもスーパーフォロワーを判別できる模様。





スーパーフォローを使用できるクリエイターは、ジャーナリスト・ミュージシャン・コンテンツのキュレーター・ライター・ゲーマー・占い師・コメディアン・スポーツ解説者など多岐にわたります。記事作成時点では、スーパーフォローを利用できるのは「1万人以上のフォロワーを抱え、18歳以上であり、過去30日以内に25回を超えるツイートを投稿し、アメリカに在住するクリエイター」に限定されているとのこと。まずは事前申請を行った少数のクリエイターが利用可能となり、その他のクリエイターはホーム画面のサイドバーにある「Monetization(収益化)」をタップして「Super Follows(スーパーフォロー)」を選択すれば、待機リストに追加されるとのことです。



好きなクリエイターをスーパーフォローしたい場合は、アカウントのプロフィール画面に表示されている「Super Follow(スーパーフォロー)」ボタンをタップし、アプリ内課金を承認すればOKです。スーパーフォローの月額料金は、2.99ドル(約330円)・4.99ドル(約550円)・9.99ドル(約1100円)の中から選択可能だそうで、ユーザー層やニーズに合わせた価格設定が可能となっています。





記事作成時点では、特定のクリエイターをスーパーフォローできるのは「アメリカまたはカナダに住むiOSユーザー」に限定されており、スーパーフォロワー向けツイートの送信や閲覧もiOSアプリでのみ可能だとのこと。Twitterは今後数週間以内に、全世界に住むiOSユーザーにスーパーフォロー機能を展開する予定であり、Android版やブラウザ版も間もなく登場するとのことです。