Twitterがお気に入りのユーザーにお金を払える投げ銭機能「Tip Jar」をテスト実装中

・関連記事

Twitterがウェブサイトの広告を非表示にするサブスクサービス「Scroll」を買収 - GIGAZINE



Twitterで攻撃的なリプライをしようとすると内容を再検討するように促される仕組みに - GIGAZINE



Twitterが「政府のコロナ対策への批判ツイート」を政府の要請に従い削除 - GIGAZINE



iOS・Android版Twitterで4K画像をアップロード可能に - GIGAZINE



Twitterが機械学習アルゴリズムを改善するためのイニシアチブを発表 - GIGAZINE

2021年05月07日 10時35分00秒 in ネットサービス, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article here.