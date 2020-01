2020年01月30日 11時30分 メモ

Facebookが2019年第4四半期の業績を報告、信頼回復に向けたセキュリティ強化などによりコストが膨張

by Kon Karampelas



Facebookが2019年第4四半期(10~12月)の業績を報告しました。Facebookはコンテンツ拡充やセキュリティ強化のためのコストがかさみ、前年同期比で34%増の経費を記録しており、その影響か株価は最大7%も急落したと報じられています。



Facebook Reports Fourth Quarter and Full Year 2019 Results

(PDF)https://s21.q4cdn.com/399680738/files/doc_financials/2019/q4/FB-12.31.2019-Exhibit-99.1-r61_final.pdf



Facebook stock falls after showing 51% rise in expenses

https://www.cnbc.com/2020/01/29/facebook-fb-earnings-q4-2019.html



Facebookの2019年第4四半期の業績報告によると、同期の売上高は前年同期比で20%増の210億8000万ドル(約2兆3000億円)となっており、金融情報を取り扱うリフィニティブの予想(208億9000万ドル)を上回る売上を記録しました。なお、売上のうち207億3600万ドル(約2兆2600億円)分が広告収入によるもので、Facebookのシェリル・サンドバーグCOOは「2019年第4四半期に同社の広告サービスを利用する広告主の数は800万人を超えた」と語っています。



これに対して、経費は前年同期比で34%増の122億2000万ドル(約1兆3000億円)と大幅に膨れ上がっており、これはFacebookの推進するコンテンツ拡充やセキュリティ強化のためのコストとされています。経費の増加により、営業利益率は前年同期の46%から42%に低下しました。



なお、2019年全体を通してみると、Facebookの経費は前年比で51%の467億1000万ドル(約5兆1000億円)となっており、Facebookは1年間を通してサービス改善に取り組んできたことがうかがえます。なお、営業利益率は2018年が45%、2019年は34%にまで低下しました。



by Tim Bennett



Facebookのデイリーアクティブユーザー数は、2019年12月平均で16億6000万人となっており、前年同時期比で9%増加しています。そしてマンスリーアクティブユーザー数は、2019年12月のデータで25億人となっており、前年同時期比で8%増。さらに、ユーザー1人当たりの平均売上は8.52ドル(約930円)となっています。なお、Facebook以外のInstagram、Messenger、WhatsAppといったサービスのユーザーも含めると、Facebookファミリーの抱えるユーザー数は28億9000万人を超えるそうです。



Facebookのマーク・ザッカーバーグCEOは、「人々が関心を持つ『人と人とのつながり』を保つのに役立つサービスの構築に引き続き注力していきます」と語っています。また、ザッカーバーグCEOはアナリストとの会談の中で、「今後10年間の我々の目標は、好かれることではなく、理解されることです。信頼を得るには、人々が何を支持しているかを知る必要があります」と述べ、失った信頼を回復することこそがFacebookにとって重要であるとしています。



Facebookの信頼を落とす大きなきっかけとなったのは「5000万人分のユーザーデータを不正利用された事件」。これを受け、Facebookは連邦取引委員会から5400億円の制裁金の支払いを命じられていますが、同社のデイビッド・ウェナーCFOによると裁判所の承認待ちであるためFacebookはまだ制裁金の支払いをおこなっていないとのこと。



by Prateek Katyal



なお、AppleおよびMicrosoftも2019年10~12月にかけての業績を報告しています。