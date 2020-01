2020年01月30日 10時45分 ソフトウェア

忍者やタピオカミルクティーなど新規絵文字117パターンがUnicode 13.0.0で追加される予定



文字コードの業界標準であるUnicode 13.0.0が2020年3月10日にリリースされるにあたり、Unicodeの策定組織であるUnicode ConsortiumがUnicode 13.0.0から追加される予定の絵文字を先行公開しました。公開された117パターンの絵文字のうち、62パターンが新しいデザインの絵文字で、残り55パターンは既存の絵文字に性別や肌の色による差分を追加したものとなっています。



The Unicode Blog: Unicode Emoji 13.0 — Now final for 2020

http://blog.unicode.org/2020/01/unicode-emoji-130-now-final-for-2020.html



117 New Emojis In Final List For 2020

https://blog.emojipedia.org/117-new-emojis-in-final-list-for-2020/



Unicode 13.0.0から新しく追加される絵文字は以下のムービーを見るとわかります。



???? First Look: All 117 New Emojis for 2020 - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=cxRDjci6POs



涙を流す笑顔





変装した顔





何かをつまむ指





ハグをする人





忍者





タキシードは男性の絵文字(右端)が既に登録されていますが、新たに女性とXジェンダーの絵文字が追加されました。





ヴェールを被る人はこれまで女性の絵文字(左端)が既に登録されていましたが、新たにXジェンダーと男性の絵文字が追加されました。





赤ちゃんにミルクを与える人の絵文字は、Googleによって(PDFファイル)提案されたものだとのこと。





サンタクロースの帽子を被ったXジェンダー





リアルな心臓と肺





観葉植物と黒猫





ビーバーとシロクマ





バイソンとマンモス





ドードーと鳥の羽





ラッコとコガネムシ





ゴキブリとハエ





ミミズと岩と丸太





ブルーベリーとオリーブ





ピーマンとフラットブレッド





タマルとフォンデュ





タピオカミルクティーとティーポット





小屋





ピックアップトラック





ローラースケート





手品のステッキとピニャータ





マトリョーシカ人形と縫い針





結び目とビーチサンダル





軍用ヘルメットとアコーディオン





太鼓と金貨





ブーメランと片刃のこぎり





ドライバーとフック





ハシゴと鏡





窓とラバーカップ





ねずみ取りとバケツ





歯ブラシとプラカード





墓石





エレベーターを示すアイコン





トランスジェンダーのシンボルフラッグとシンボルは、GoogleとMicrosoftから(PDFファイル)提案があったために追加されたとのこと。





Unicode 13.0.0は2020年3月10日にリリースされますが、それより先行して絵文字が公開されたのは、各OSベンダーがUnicodeに対応した絵文字を用意するのにどうしても時間がかかってしまうため。Unicode Consortiumはおそらく2020年9月~10月にはスマートフォンでこれらの絵文字が使えるようになるだろうと述べています。