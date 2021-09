2021年09月16日 13時00分 デザイン

Unicode 14.0で「溶解する顔」「妊娠中の人」など37個が追加



現地時間2021年9月14日、Unicode開発を調整するアメリカの非営利団体・Unicode Consortiumが「Unicode 14.0」をリリースしました。このUnicode 14.0では、新たに37個の絵文字が追加されています。



The Unicode Blog: Announcing The Unicode® Standard, Version 14.0

http://blog.unicode.org/2021/09/announcing-unicode-standard-version-140.html



What's New in Unicode 14.0

https://blog.emojipedia.org/whats-new-in-unicode-14-0/



“Melting face,” “pregnant person,” and 35 other emoji approved for Unicode 14.0 | Ars Technica

https://arstechnica.com/gadgets/2021/09/melting-face-pregnant-person-and-35-other-emoji-approved-for-unicode-14-0/



新たにUnicode ConsortiumがリリースしたUnicode 14.0では、コーラン用のアラビア文字や現代でも再び使われるようになってきた古代アルバニア文字、インドやミャンマーに約10万人ほどの話者がいるというTangsa語の文字など計838個や、新たに5個のスクリプトが追加されました。



このUnicode 14.0では、Unicode Consortiumが掲げる絵文字提出に関するガイドラインに基づき、新たに37個の絵文字が採択されました。絵文字を専門とする総合ウェブサイトEmojipediaがまとめたUnicode 14.0で追加される全絵文字の一覧が以下。





ハンドサインを示す絵文字などは肌色に応じたバリエーションが存在し、このバリエーションを別個にカウントする場合は全112種になります。



以上のようにUnicode自体は新たな絵文字を追加しましたが、自分のスマートフォンでこうした絵文字を使用するためには、スマートフォンOSやアプリケーションがUnicodeの更新を反映する必要があります。Googleは絵文字のアップデートはAndroid OSのアップデートと同時ではなく、別個のタイミングで配信するという方針を発表しているため、Unicode 14.0で配信された絵文字は2021年内にAndroid OSに追加されるものとみられていますが、Appleは2020年9月のUnicode 13.1で追加された絵文字を2021年4月リリースのiOS 14.5で追加したため、対応が遅れるものとみられています。





新たにUnicode 14.0で追加された絵文字を呼び出すキーワードは、以下で確認可能です。



Emoji Recently Added, v14.0

https://www.unicode.org/emoji/charts-14.0/emoji-released.html