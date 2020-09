iOSに「タピオカミルクティー」や「ベール姿の男性」など新たな絵文字が追加される

Appleが開発者向けに「iOS 14.2 Beta 2」「iPadOS 14.2 beta 2」をリリースしました。この発表を受けて絵文字の情報サイトEmojipediaが「タピオカミルクティー」「タキシードを着た女性」「忍者」などUnicode 13.0で追加された新しい絵文字がiOS端末で利用可能になると伝えています。



First Look: New Emojis in iOS 14.2

https://blog.emojipedia.org/first-look-new-emojis-in-ios-14-2/



2020年1月30日、「タピオカミルクティー」「タキシードを着た女性」「忍者」といった新しい絵文字117個がUnicode 13.0.0で追加されるという予定が発表されました。新たに実際に追加された絵文字の詳細は以下の記事を読むとわかります。



忍者やタピオカミルクティーなど新規絵文字117パターンがUnicode 13.0.0で追加される予定 - GIGAZINE





追加された絵文字は62個が新しいデザインで、55個が既存の絵文字に性別や肌の色によるバリエーションを追加したもの。特に、「タキシードを着た女性」「ベールをまとった男性」など、Appleがこれらの衣装に性別のバリエーションを持たせたのは初めてだとして注目されています。





また、2017年にiOSに追加された「哺乳瓶で子どもにミルクをあげる人」にも、性別のバリエーションが追加されました。





特徴的なのは、他のOSがアニメっぽく描く絵文字でも、Appleはリアルに描写すること。新たに追加されたゴキブリやハエの絵文字も、かなりリアルです。





また「ハグをする2人」も追加されましたが、シルエットのみで、性別や肌の色に限定されないようになっています。





なお、今回追加された絵文字はUnicode 13.0で追加されたもので、2020年9月18日に発表されたばかりのUnicode 13.1の絵文字は2021年末に公開される予定となっています。



???? Emoji 13.0

???? 117 New Emojis

???? Approved Jan 2020

???? On Phones: By end of 2020

???? https://t.co/opL7fSXpSk



???? Emoji 13.1

???? 217 New Emojis

???? Approved: Sep 2020

???? On Phones: By end of 2021

???? https://t.co/PpSN93qXO7



ℹ️ Designs vary by vendor. Emojipedia Sample Images shown. pic.twitter.com/21eu2gH90K