2021年01月28日

Facebookが2020年第4四半期決算を発表、予想を上回る増益になるもAppleのポリシー変更の影響を警告



Facebookが2020年第4四半期の決算レポートを公開しました。収益は予想を上回って増加しましたが、iOSのポリシー変更などを受けて2021年は打撃を受けるとみられており、発表の中でマーク・ザッカーバーグCEOはAppleを非難しました。



Facebookの第4四半期の収益について、アナリストは264億ドル(約2兆7500億円)になると予測していましたが、実際には予想を33%上回る281億ドル(約2兆9300億円)となりました。これは前年同期比で70億ドル(約7300億円)の増加。純利益は112億ドル(約1兆1700億円)で、1株当たり3.88ドル(約405円)となります。



Facebookの収益増加は新型コロナウイルス感染症(COVID-19)のパンデミックの影響を受けているとみられており、同社は2021年にパンデミックの状況が変わると広告収益が影響を受けるとしています。また、AppleはiOS 14から広告システムにおける個人情報の収集をユーザーの許可制に変えると発表しており、Facebookの広告事業は打撃を受けると考えられています。



ザッカーバーグCEOは決算発表に際し、ますますAppleを最大の競争相手の1つとして見るようになっていると発言しました。「Appleは人助けのために行っていると言うかもしれませんが、その行動は明らかに競争力を追求することにあります。私たちや他の人々は近い将来、これに反対することになるので、そのダイナミクスを理解することが重要です」とザッカーバーグCEOは述べました。





また、ザッカーバーグCEOは投資家に対し、長期的展望において、ユーザーに対して市民団体や政党の推薦することを停止する計画だと発表しました。これは2020年アメリカ大統領選挙で一時的に取られた措置ですが、今後はポリシーを世界規模に拡大する予定とのこと。加えて、ニュースフィードにおいて政治コンテンツの量を減らす予定も発表されましたが、詳細については明らかにされていません。



なお、Facebookの収益は主に広告事業によるものですが、VRヘッドセットOculusの売り上げもパンデミックの影響で前年比156%の8億8500万ドル(約920億円)と増加がみられました。一方でアメリカとカナダにおけるFacebookのアクティブユーザー数は、前年同期の1億9600万人から、1億9500万人に減少しました。