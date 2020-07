Facebookの広告収益と利用者は新型コロナのパンデミックに伴い増加している

・関連記事

Google・Amazon・Facebook・Appleはライバルを一掃して市場を独占しているのか、各CEOの発言はこんな感じ - GIGAZINE



FacebookのInstagram買収は「競争相手の無力化」が目的だったことを示す文書が暴露される - GIGAZINE



Facebookが新型コロナに関する誤報拡散防止のためにアンチマスクグループを削除 - GIGAZINE



Facebook最大の広告主でもあるディズニーも広告出稿を取りやめ - GIGAZINE



Facebookがアメリカ大統領選挙に向けて政治広告の禁止を検討中 - GIGAZINE



Facebookの人権・公民権の監査レポートで「Facebookはひどい前例を作り出した」との酷評 - GIGAZINE

2020年07月31日 10時37分00秒 in メモ, ネットサービス, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article here.