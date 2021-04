「iOS 14.5」がリリース、ついにiPhoneのFace IDがマスクを着用したまま使用可能に

現地時間の2021年4月26日、AppleはiOSの最新版となる「 iOS 14.5 」を正式リリースしました。iOS 14.5ではついにマスクを着用したままでFace IDの認証が可能となるだけでなく、広告のためにユーザーを追跡したりユーザーデータを共有したりする前にユーザーに許可を求める必要がある「 App Tracking Transparency (ATT)」が有効になります。 iOS 14.5 offers Unlock iPhone with Apple Watch, diverse Siri voices, and more - Apple https://www.apple.com/newsroom/2021/04/ios-14-5-offers-unlock-iphone-with-apple-watch-diverse-siri-voices-and-more/ Apple セキュリティアップデート - Apple サポート https://support.apple.com/ja-jp/HT201222 iOS 14.5のアップデートは「設定」→「一般」→「ソフトウェア・アップデート」→「ダウンロードしてインストール」の順にタップすることで可能。アップデートファイルのサイズは1.21GB。

2021年04月27日 10時35分00秒 in モバイル, ソフトウェア, 動画, Posted by logu_ii

