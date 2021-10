Xbox Series X/SによりMicrosoftの第1四半期のゲーム全体の収益が前年比16％増＆ハードウェアの収益が前年比166％増、さらにAzureの収益が前年比50％増、LinkedInの収益が前年比42％増

Microsoftが2022年度第1四半期(2021年7月1日~9月30日)の決算報告書を発表しました。同四半期における売上高は前年同期比22%増の453億ドル(約5兆1700億円)、営業利益は前年比27%増の202億ドル(約2兆3000億円)、GAAPベースの純利益は前年度48%増の205億ドル(約2兆3400億円)で、新型コロナウイルス感染症の世界的流行による巣ごもり需要を背景にした好調を堅持しました。 FY22 Q1 - Press Releases - Investor Relations - Microsoft https://www.microsoft.com/en-us/Investor/earnings/FY-2022-Q1/press-release-webcast Microsoft Q1 2022 earnings: Office, Windows, and cloud boosts revenues - The Verge https://www.theverge.com/2021/10/26/22747241/microsoft-q1-2022-earnings-revenue-cloud-services-surface-gaming-xbox Microsoftが新たに発表した決算報告書のサマリーが以下。Office 365・LinkedInなどの法人および消費者向け製品・サービス関連の「Productivity and Business Process」部門は前年同期比22%増の150億ドル(約1兆7100億円)、Windows Server・Azureなどのサーバー系製品・サービス関連の「Intelligent Cloud」部門は前年同期比31%増の170億ドル(約1兆9400億円)、Windows OSのライセンス収入やSurfaceなどデバイス類やXboxなどのゲーミング関連および検索などを総括する「More Personal Computing」部門は前年同期比12%増の133億ドル(約1兆5200億円)を売上げ、総売上は前年同期比22%増の453億ドル(約5兆1700億円)でした。

・関連記事

Microsoftが純利益47%増という絶好調、Xboxは売上高172%増を記録するもWindowsは7%増・Surfaceは20%減と伸び悩み - GIGAZINE



MicrosoftがOffice関連・Azureなどの好調で2020年第2四半期も前年同期比14%の収益増、Xboxは引き続き苦戦 - GIGAZINE



Microsoftがあらゆる端末で同一のPC環境を利用可能になるクラウドサービス「Windows 365」を発表、8月スタートでWindows 11にも対応 - GIGAZINE



2021年10月27日 11時15分00秒 in メモ, ソフトウェア, ハードウェア, ゲーム, Posted by log1k_iy

You can read the machine translated English article here.