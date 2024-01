Googleの親会社Alphabetが2023年第4四半期決算を発表、売上高は863億1000万ドルで前年同期比13％増だが広告収入はアナリスト予想を下回る

by Yuri Samoilov Googleの親会社であるAlphabetが2023年第4四半期(10月~12月)ならびに2023年通年の決算を報告しました。2023年第4四半期の収益は863億1000万ドル(約12兆7300億円)で、前年同期比約13%増という成長を見せましたが、広告収入は市場アナリストの予想を下回ったとのことです。 2023q4-alphabet-earnings-release.pdf https://abc.xyz/assets/95/eb/9cef90184e09bac553796896c633/2023q4-alphabet-earnings-release.pdf Alphabet (GOOGL) Q4 earnings report 2023 https://www.cnbc.com/2024/01/30/alphabet-googl-q4-earnings-report-2023.html Alphabet Earnings: Google Parent's Stock Price Drops by 4% Despite Sales Rebound - WSJ https://www.wsj.com/tech/alphabet-google-goog-q4-earnings-report-2023-4c0090f1 2023年第4四半期の収益は863億1000万ドルで、前年同期比は約13.5%増。営業利益は236億9700万ドル(約3兆4900億円)で前年同期比は約30.5%増、純利益は206億8700万ドル(約3兆500億円)で前年同期比は51.8%増でした。1株当たりの利益は1.64ドル(約242円)です。 また、2023年通年の収益は3073億9400万ドル(約45兆3400億円)で、前年比は約8.7%増。営業利益は842億9300万ドル(約12兆4300億円)で前年比は約12.6%増、純利益は737億9500万ドル(約10兆8900億円)で前年比は約23.0%増でした。1株当たりの利益は5.8ドル(約855円)です。

2024年01月31日 10時55分00秒 in メモ, Posted by log1i_yk

