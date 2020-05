Appleが2020年第2四半期の業績を発表、新型コロナウイルスの影響にもかかわらず予想外の売上増

・関連記事

Appleが2020年第1四半期の業績を発表、iPhone 11人気から10兆円超の売上を記録 - GIGAZINE



Appleが公式に「コロナウイルスの影響で売上が低下する」という予想を発表 - GIGAZINE



新型コロナウイルスの大流行でiPhoneの出荷台数が10%落ちるとの予測 - GIGAZINE



新型コロナウイルスの影響でiPhoneのカメラモジュールを供給する工場が閉鎖 - GIGAZINE



新型コロナウイルスの影響でFoxconnやSamsungのハイテク工場に閉鎖命令 - GIGAZINE



2020年05月01日 10時35分00秒 in メモ, Posted by logu_ii

You can read the machine translated English article here.