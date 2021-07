Googleが6兆8000億円の収益で過去最高を記録、YouTubeの広告収入は7700億円でクラウド事業も着実に成長中

・関連記事

新型コロナ流行の中にあってもYouTubeの広告収益は微増、一方Google検索の収益は10%減 - GIGAZINE



Googleの広告収入は3兆2800億円、YouTubeのみで5000億円以上であることが2020年第3四半期決算で明らかに - GIGAZINE



Googleの親会社Alphabetが2020年第4四半期&通期決算を発表、YouTube・Google Cloudの勢いで大きく収益増 - GIGAZINE



Googleのクラウド事業が4000億円超の収益を記録、前年比46%増の勝因とは? - GIGAZINE



Microsoftが純利益47%増という絶好調、Xboxは売上高172%増を記録するもWindowsは7%増・Surfaceは20%減と伸び悩み - GIGAZINE



Appleが2021年第3四半期の業績を発表、5G対応のiPhone 12が好調も半導体不足の影響が懸念される - GIGAZINE

2021年07月28日 11時56分00秒 in ネットサービス, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article here.