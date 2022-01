2022年01月06日 11時21分 ソフトウェア

MetaがAR/VR向けOSの独自開発プロジェクトを白紙にしたという報道



Facebookの運営企業でVR部門のOculusを抱えるMetaが、ARおよびVRデバイス用のOS「XROS」を開発するプロジェクトを中止したと報じられています。Metaは自社製のVRデバイスを引き続きAndroidベースのOSで動作させる予定だとのことです。



MetaのVR部門・Oculusの主力製品であるOculus Quest 2のOSはAndroidベースで開発されていますが、Facebookなどのソーシャルメディアからメタバースを中心とする新しいネットワークを推進するために社名まで変更したMetaは、何年も前からXROSの構築を進めていました。このXROSの開発には数百人の従業員が関わっており、Metaのマーク・ザッカーバーグCEOも過去にXROSの可能性を語っていましたが、IT系ニュースメディアのThe Informationによれば、MetaはXROSの開発を中止したとのこと。なぜMetaがXROSの開発を中止したのかについて、具体的な理由は明らかになっていません。



The Informationは「XROSの開発プロジェクトを主導していたマーク・ルコフスキー氏が、2021年12月にGoogleのAR/VR関連プロジェクトに参加するためにMetaを去ってから、XROS開発の進捗(しんちょく)は止まっていた」と報じています。



ルコフスキー氏はThe Informationの取材に対し、Metaを退社したのは「内部告発文書であるFacebook Papersを持ち出したFacebook元社員のフランシス・ハウゲン氏のインタビューで、Facebookの取り組みや姿勢に疑問を持ったことがきっかけ」と語っています。



MetaがXROSを中止したことは、AppleやMicrosoftなどとのAR/VRをめぐる競争において大きな後退を示すものといえます。例えば、Appleが2022年に発売するとウワサされているAR/VRヘッドセットは、ほぼ間違いなくAppleが独自に開発するOSが搭載されているとみられています。また、MicrosoftのVRデバイス向けOSは明らかになっていないものの、同社はQualcommと提携してARデバイス向けカスタムチップを開発すると発表するなど、ハードウェア面で独自色を出していく方針を打ち出しています。



開発者フォーラムのXDA-Developersは「今回の計画変更によって、VRやARの分野を手中に収めようとするMetaの取り組みが遅れる気配はありません。しかし、おそらくMetaはしばらくの間Androidに依存することになるでしょう」と述べています。



なお、MetaはIT系ニュースサイトのThe Vergeからの取材に対して、The Informationの報道を否定した上で、「私たちはAR/VR向けOSの開発を停止したり縮小したりしておらず、開発プロジェクトは引き続き進展しています。私たちはメタバースのビジョンを実現するため、ARグラスやウェアラブルデバイスのような未来のコンピューティングプラットフォームの構築へ投資し続けています」とコメントしました。