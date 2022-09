2022年09月13日 10時37分 ハードウェア

Googleがコスト削減策としてノートPC「Pixelbook」開発を中止しチームを解散

by albyantoniazzi



Googleが2023年にリリースするとウワサが出ていたTensor搭載Chromebook「Pixelbook」新機種の開発プロジェクトが中止になったことがわかりました。すでに開発チームは解散し、人員は他の部署に異動しているとのことです。



Google’s next Pixelbook Chromebook is canceled - The Verge

https://www.theverge.com/2022/9/12/23348999/google-pixelbook-canceled-team-shut-down





Report: Google cancels 2023 Tensor Pixelbook - 9to5Google

https://9to5google.com/2022/09/12/pixelbook-tensor-2023-canceled/



The next Pixelbook (and the Pixelbook team) are no more - Android Authority

https://www.androidauthority.com/google-pixelbook-cancelled-3207845/



ニュースサイト・The Vergeは事情に詳しい関係者の情報として、新Pixelbookはかなり開発が進んでいて2023年に発売される予定だったものの、Googleによるコスト削減措置の一環として中止が決まったことを報じています。開発チームのメンバーは、社内の他の部署に異動したとのこと。





Googleのハードウェア・チーフであるリック・オステロー氏はChromebook市場を「成熟」していると表現し、「長く続くことが期待できる」と言及していましたが、サンダー・ピチャイCEOは会社全体としてプロジェクトを削減する方針を示していて「投資が重複する部分はプロセスを合理化し、そうではない部分は開発を一時停止し、リソースをもっと優先度の高い分野に再展開するということです」と述べていました。



なお、Pixelbook Goの販売は引き続き行われるようです。また、ピチャイCEOが言及したように「一時停止」ということで、今後再びプロジェクトが再始動する可能性も残されています。