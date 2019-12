2019年12月20日 10時48分 ソフトウェア

Facebookが独自OSを開発していると報じられる、その理由とは?

by Kon Karampelas



Facebookが独自OSを開発していることを、海外ニュースメディアのThe Informationが報じています。このOSの開発はWindows NTの開発に携わったMark Lucovsky氏が主導しているとのことです。



FacebookはSNSにとどまらず、これまでにWi-Fiドローン「Aquila」やスマホに取って代わるARスマートグラスなどさまざまな開発を行ってきました。2019年9月には「脳を読むリストバンド」を開発するスタートアップをFacebookが買収したと報じられています。



新たにThe Informationが報じた内容によると、Facebookは未来の端末のためのOSを構築しているとのこと。The InformationがFacebook広報から話を聞いたところ、FacebookはARスマートメガネのような「未来のプロダクト」により注力しているそうです。





Facebookのハードウェア開発を代表するAndrew Bosworth氏は、「私たちは、次の世代では私たちが入る余地があると確信したいのです」と、Facebookが新たなOSを開発する計画について話しています。「そのために、市場や競業他者を信頼できるとは思いません。だからこそ、私たちは自分でやるのです」とBosworth氏。記事作成時点でOS開発を主導するのは、Windows NTの開発に携わったMark Lucovsky氏です。



SNSプラットフォームを開発するFacebookはOSを開発するAppleやGoogleに頼らざるを得ず、長年、この依存関係を絶つ方法を探してきました。2011年から既にHTCと協力してスマートフォン開発をしているという話が報じられていたほか、「Oxygen」というプロジェクトではGoogle Playストアにブロックされた場合に備えて、Facebookアプリを直接Androidデバイスに配布する方法を探しましたが、これも失敗に終わっています。



Facebookは2014年にVRヘッドセットのOculusを買収しましたが、Oculusは依然としてAndroidで動いています。しかし、FacebookでAR・VR開発を担当するFicus Kirkpatrick氏は、将来的にFacebookのハードウェアはGoogleのソフトウェアに依存する必要がなくなる可能性がある、と示しています。



Facebookのマーク・ザッカーバーグCEOはARメガネが将来的にスマートフォンに置き換わると考えており、その際によりソフトウェア市場をコントロールできるように、OSに力を入れているのだとみられています。The Informationのレポートは、将来的にFacebookがよりAppleに近いアプローチをとる可能性があると示唆しており、これは「Facebookがチップを開発している」という2018年の報道や、音声アシスタントを開発しているという2019年4月の報道とも一致します。