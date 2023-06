GoogleがARヘッドセット開発プロジェクト「Project Iris」を白紙に戻したという報道

2023年1月にGoogleがARヘッドセットを開発する「 Project Iris 」を進めていることが報じられました。しかし、GoogleがProject Irisを中止し、ハードウェアではなくソフトウェアの構築に注力していると報じられています。 Google has reportedly killed its Project Iris augmented reality glasses - The Verge https://www.theverge.com/2023/6/27/23776144/google-project-iris-ar-glasses-goggles-dead-alive 2022年、MetaやMicrosoftがメタバース構想に向けてVRやARに取り組み出した中で、GoogleがARヘッドセットの開発を進めていると報じられました。この開発プロジェクトは「Project Iris」と呼ばれ、2024年にリリースすることを目標に進められていたとのこと。 Googleの次期ARヘッドセット「Project Iris」の情報がリーク - GIGAZINE

