ケンタッキーが植物由来の代替肉「Beyond Meat」を使ったフライドチキンをアメリカ全土で販売へ

・関連記事

人工肉メーカー「Beyond Meat」がマクドナルド・KFC・ピザハットにグローバル供給する契約を締結 - GIGAZINE



ケンタッキーが肉を使わないフライドチキン「Beyond Fried Chicken(フライドチキン越え)」を一部店舗で販売 - GIGAZINE



ケンタッキーフライドチキンが3Dバイオプリンターで生成した人工肉でチキンナゲットを作成中 - GIGAZINE



ハラペーニョの辛さとガーリックがやみつきになるケンタッキーの「グリーンホットチキン」を食べてみた - GIGAZINE



マクドナルドが肉不使用で100%植物原料のハンバーガー「McPlant」を発売へ - GIGAZINE



動物肉を使ってないのに肉汁滴り肉のうまみが感じられる人工肉「Beyond Meat(ビヨンド・ミート)」バーガーを食べてみた - GIGAZINE



肉の風味・味・食感を分子レベルで再現した人工肉「Beyond Burger」と「Impossible Burger」を実際に焼いて食べたらすごかった - GIGAZINE



植物由来の代替肉と本物の肉は「栄養面では完全に別物」との分析結果、それぞれの肉が持つ独自の栄養素とは? - GIGAZINE



2022年01月06日 12時00分00秒 in 食, Posted by log1h_ik

You can read the machine translated English article here.