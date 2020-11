マクドナルドが肉不使用で100％植物原料のハンバーガー「McPlant」を発売へ

McDonald's 'McPlant' news spooked Beyond Meat investors, analyst says https://www.cnbc.com/2020/11/09/mcdonalds-mcplant-news-spooked-beyond-meat-investors-analyst-says.html マクドナルドは2020年11月9日(月)付で、McPlantと呼ばれる植物ベースのハンバーガーをついに発売することを発表しました。肉を使わずに植物原料だけで作る人工肉は、複数のメーカーが製造しているものの、McPlantには「Beyond Meat」(ビヨンド・ミート)が使用される予定とのこと。

2020年11月10日

