人工肉メーカー「Beyond Meat」がマクドナルド・KFC・ピザハットにグローバル供給する契約を締結

動物肉をほぼ完全に再現した植物ベースの人工肉を作っている「 Beyond Meat 」が、マクドナルドや、ケンタッキーフライドチキン(KFC)などを展開するヤム・ブランズと、商品のグローバル供給に関する契約を結んだことがわかりました。 Beyond Meat signs global supply deals with McDonald's, KFC & Pizza Hut https://agfundernews.com/beyond-meat-signs-global-supply-deals-with-mcdonalds-yum-brands.html

・関連記事

肉の風味・味・食感を分子レベルで再現した人工肉「Beyond Burger」と「Impossible Burger」を実際に焼いて食べたらすごかった - GIGAZINE



動物肉を使ってないのに肉汁滴り肉のうまみが感じられる人工肉「Beyond Meat(ビヨンド・ミート)」バーガーを食べてみた - GIGAZINE



「植物由来の人工肉は健康に悪い」と指摘される理由とは? - GIGAZINE



2021年03月03日 10時17分00秒 in 食, Posted by logc_nt

You can read the machine translated English article here.